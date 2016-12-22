МИД РФ обиделся на шутки украинского посла об отравлении "Боярышником"

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Четверг, 22 декабря 2016, 15:54

Министерство иностранных дел России возмутилось тем, что посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров разместил в своем Twitter юмористические публикации на тему отравления концентратом для ванн "Боярышник" в России.

Об этом говорится на Facebook-странице МИД РФ.

"Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют "веселые картинки" на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник"?" - сказано в публикации, в которой также отмечены страницы МИД Украины, Минкультуры, президента и премьера Украины.

МИД РФ также обнародовал скриншоты публикаций Олефирова.

Посол с иронией отреагировал на реплику российских дипломатов, написав "БоярышникНаш" и поделившись публикациями об агрессии России на Донбассе и в Крыму.

БоярышникНаш

— Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) December 22, 2016

На время написания новости некоторые публикации, возмутившие МИД РФ, исчезли из аккаунта Олефирова.

Просять роз'яснень https://t.co/Ks76MR3Kr5
Пропоную до ретвітів новин про агресію РФ на сході і у Криму додавати @ МЗСРФ. Може зрозуміють

— Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) December 22, 2016

Как известно, в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем — концентратом для ванн "Боярышник". Средство содержало метиловый спирт, вместо этилового, который был указан на этикете. В результате отравления, по последним данным, погибли 72 человека.

Украинская правда

Темы: МИД
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Комментарии — 4
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IP: 176.122.122.---pilot_ua22.12.2016 23:21
У как ордынцы болезные возбудились, поберегите здоровье....... боярышник попейте
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IP: 88.113.248.---David Gozman22.12.2016 21:28
Надо базар уметь фильтровать, особенно, дипломатам! В наше время, яйца отстреливают и в глотку засовывают за одно слово!
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IP: 178.92.10.---Adam Viter22.12.2016 16:34
"Несколько лет пьем": жертвы "Боярышника" поделились своими впечатлениями.
Зачем людям производить, а тем более продавать, то - чем можно так легко насмерть отравиться и умереть? Как кандидат в президенты Украины Ющенко - от российского диоксина, (чудом выжил), и Литвиненко ... того, как выпил чая с полонием, или плутонием - радиоактивным и очень ядовитым. Яд - акционирован самым российским руководством?
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IP: 178.92.10.---Adam Viter22.12.2016 16:26
"Несколько лет пьем": жертвы "Боярышника" в РФ поделились своими впечатлениями.
Навіщо людям виробляти, а тим більше продавати, то - чим можна так легко на смерть отруїтися і померти? Як кандидат у президенти Ющенко - від російського діоксину, (дивом вижив), і Литвиненко ... того, як випив чаю з полонієм, або плутонієм - радіоактивним і дуже отруйною. Отрута - анкціонованій самим російським керівництвом?
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