МИД РФ обиделся на шутки украинского посла об отравлении "Боярышником"
Министерство иностранных дел России возмутилось тем, что посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров разместил в своем Twitter юмористические публикации на тему отравления концентратом для ванн "Боярышник" в России.
Об этом говорится на Facebook-странице МИД РФ.
"Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют "веселые картинки" на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник"?" - сказано в публикации, в которой также отмечены страницы МИД Украины, Минкультуры, президента и премьера Украины.
МИД РФ также обнародовал скриншоты публикаций Олефирова.
Посол с иронией отреагировал на реплику российских дипломатов, написав "БоярышникНаш" и поделившись публикациями об агрессии России на Донбассе и в Крыму.
БоярышникНаш— Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) December 22, 2016
На время написания новости некоторые публикации, возмутившие МИД РФ, исчезли из аккаунта Олефирова.
Просять роз'яснень https://t.co/Ks76MR3Kr5 …— Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) December 22, 2016
Пропоную до ретвітів новин про агресію РФ на сході і у Криму додавати @ МЗСРФ. Може зрозуміють
Це спрямовано НЕ проти людей, а влади, що вдома не може зберегти людей, а посилає ще й вбивати громадян моєї країни https://t.co/W7giaU6kRz— Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) December 21, 2016
Как известно, в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем — концентратом для ванн "Боярышник". Средство содержало метиловый спирт, вместо этилового, который был указан на этикете. В результате отравления, по последним данным, погибли 72 человека.
Украинская правда
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Зачем людям производить, а тем более продавать, то - чем можно так легко насмерть отравиться и умереть? Как кандидат в президенты Украины Ющенко - от российского диоксина, (чудом выжил), и Литвиненко ... того, как выпил чая с полонием, или плутонием - радиоактивным и очень ядовитым. Яд - акционирован самым российским руководством?
Навіщо людям виробляти, а тим більше продавати, то - чим можна так легко на смерть отруїтися і померти? Як кандидат у президенти Ющенко - від російського діоксину, (дивом вижив), і Литвиненко ... того, як випив чаю з полонієм, або плутонієм - радіоактивним і дуже отруйною. Отрута - анкціонованій самим російським керівництвом?