МИД РФ обиделся на шутки украинского посла об отравлении "Боярышником"

Министерство иностранных дел России возмутилось тем, что посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров разместил в своем Twitter юмористические публикации на тему отравления концентратом для ванн "Боярышник" в России.

Об этом говорится на Facebook-странице МИД РФ.

"Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют "веселые картинки" на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник"?" - сказано в публикации, в которой также отмечены страницы МИД Украины, Минкультуры, президента и премьера Украины.

МИД РФ также обнародовал скриншоты публикаций Олефирова.

Посол с иронией отреагировал на реплику российских дипломатов, написав "БоярышникНаш" и поделившись публикациями об агрессии России на Донбассе и в Крыму.

БоярышникНаш — Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) December 22, 2016

На время написания новости некоторые публикации, возмутившие МИД РФ, исчезли из аккаунта Олефирова.

Просять роз'яснень https://t.co/Ks76MR3Kr5 …

Пропоную до ретвітів новин про агресію РФ на сході і у Криму додавати @ МЗСРФ. Може зрозуміють — Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) December 22, 2016

Це спрямовано НЕ проти людей, а влади, що вдома не може зберегти людей, а посилає ще й вбивати громадян моєї країни https://t.co/W7giaU6kRz — Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) December 21, 2016

Как известно, в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем — концентратом для ванн "Боярышник". Средство содержало метиловый спирт, вместо этилового, который был указан на этикете. В результате отравления, по последним данным, погибли 72 человека.

Украинская правда