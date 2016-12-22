Савченко из Берлина прокомментировала исключение из делегации в ПАСЕ

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Четверг, 22 декабря 2016, 15:59

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что не переживает по поводу своего исключения из состава украинской делегации в ПАСЕ и будет продолжать заниматься депутатской деятельностью.

Об этом она сказала в Берлине на встрече с журналистами, сообщает "Укринформ" в четверг.

"В любом случае, если я не буду переизбран в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, также международных, в группах содружестве с различными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю", – заявила Савченко.

Она отметила, что ежегодно происходят перевыборы нового состава группы в ПАСЕ, каждый год могут избираться новые и новые члены.

Сама она "еще не интересовалась тем, как эта процедура проходит, потому что в прошлый раз ее пропустили заочно".

Говоря об исключении из фракции, депутат признала, что ее политические видения и партии фракции, в которой она находилась, "просто различны".

"Поэтому независимо от моей поездки в Москву, или Минск, это все равно произошло бы позже, но все равно произошло бы", – сказала Савченко.

Депутат пояснила, что часто имеет разногласия в позициях со "всеми коллегами в парламенте", потому что она является тем политиком, который не хочет закрывать глаза на внутренние проблемы, обращая внимание мира только на внешние.

Как сообщалось, Верховная Рада отозвала Савченко из украинской делегации в ПАСЕ соответствующим постановлением, принятым в четверг.

Темы: Савченко ПАСЕ
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Комментарии — 3
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IP: 46.201.33.---свояк22.12.2016 20:57
Щось Надя блудить ,плете , що їй слина на язик принесе .
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IP: 176.38.66.---vitdeputat22.12.2016 17:49
Какие внутренние проблемы это дерьмо решает в Берлине? И почему за это должен платить бюджет?
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IP: 178.92.10.---Adam Viter22.12.2016 16:20
Надія Савченко засуджена в РФ на 22 роки суворого режиму.
Надю Савченко засудили в РФ на двадцять два років строгого режиму за фейкове вбивство російських агресорів і силовиків ФСБ - ГРУ, із посвідченнями журналістів в кишені, а вона їздить і розгулює по Мордору Путіна - Кирила, як будь то нічого не сталося і не було. Тепер Надія Савченко, як Анка кулеметниця Чапаєва, буде скакати на коні в тилу ворога. Це абсурд Росії, чи право усіх завербованих? Ймовірність того, що любов Савченко серед тюремних наглядачів, (надзіратєлєй терору окупантів) - вище, ніж до українських військовополонених, якими вона прикривається, щоб в чергове потрапити на любовне побачення. Як таке може бути, спитаєте Ви? Тому прийняте правильне рішення в Україні - терміново прибрати від неї подалі усі державні секрети, і не допускати до державних таємниць.
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