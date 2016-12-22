Внук Сталина умер на улице

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Четверг, 22 декабря 2016, 16:10

Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили скончался в Москве.

Как сообщают "Известия", 80-летний мужчина умер на улице.

В справочной скорой помощи заявили, что Джугашвили почувствовал себя плохо недалеко от дома, прохожие вызвали ему неотложку. Медики, прибывшие по вызову, констатировали его смерть.

О точных причинах смерти внука Сталина не сообщается. Предполагается, что Джугашвили скончался от сердечного приступа.

 

Как известно, 21 декабря исполнилась 137-я годовщина со дня рождения его деда, Иосифа Сталина. В этот день в Ростовской области ему установили памятник.

Темы: Сталин
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Комментарии — 2
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович22.12.2016 20:25
pugacz:
Рід, прОклятий до сьомого коліна...
Ні шановний,до всіх колін,які будуть існувати.
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IP: 94.153.209.---pugacz22.12.2016 17:32
Рід, прОклятий до сьомого коліна...
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