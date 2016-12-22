Госсекретарем Минфина стал заместитель министра

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Евгения Капинуса государственным секретарем Министерства финансов.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг, сообщают "Украинские новости".

На данный момент Капинус является заместителем министра – руководителем аппарата Минфина.

Он является соучредителем благотворительной организации "Центр реформ". Его жена была помощницей Ксении Ляпиной и является сооснователем инвестиционно-консалтингового центра "Кен".

Также конкурсная комиссия должна была избрать резервного кандидата, который на протяжении 1 года имел бы право быть назначенным госсекретарем, если бы Капинус отказался от должности либо произошел бы форс-мажор.

В то же время второй кандидат, который прошел в финал конкурса (руководитель патронатной службы Минфина Денис Улютин), не набрал достаточного количества балов, чтобы стать резервным кандидатом.

Как известно, ранее Кабинет Министров объявил конкурсы на госсекретарей 18 министерств, а также госсекретаря правительства, первого заместителя госсекретаря и 4 замгоссекретарей.

До назначения госсекретарей их полномочия исполняют заместители министров – руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.

В декабре 2015 года Верховная Рада ввела институт госсекретарей.