В России цензура не пропустила три книги для Сущенко

1894 просмотра
1
Четверг, 22 декабря 2016, 16:47

Российский адвокат Марк Фейгин заявил, что его подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко не пропустили три книги.

Об этом он сообщил "Укринформу" в четверг.

"К Новому года Роману поступила новая порция книг. При этом три книги не пропустили. Не знаю их названий и причин, по которой книги не пропустили. Они были, как положено, куплены через интернет-магазин Озон.ру. А дальше – это цензура уже не пропустила, то продолжает изучать – можно, в конце концов, пропустить ", - сказал Фейгин.

В остальном же, по словам адвоката, в бытовых условиях у Сущенко все нормально. Ему в камеру полностью доставили комплект теплых вещей по сезону, включая обувь.

"На праздники Роман писал и передавал всем приветы, поздравления с праздниками. Благодарил за поддержку. Сосед по камере у Сущенко прежний. Отношения у них нормальные, конфликтов нет", – уточнил Фейгин.

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест украинскому журналисту до конца января.

Темы: Сущенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Грицак: Россия отпустит Сущенко, когда ей это будет выгодно 22 декабря 2016, 15:51
Жена и сын Сущенко возвращаются в Киев 18 декабря 2016, 15:08
Суд РФ не допустил украинского консула к делу Сущенко 15 декабря 2016, 16:48
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.138.81.---Kotia22.12.2016 17:28
Чому не сказано які книги? Що це за повідомлення?? ((((
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Гонтарева: Из Приватбанка перед администрацей вывели 2,6 млрд
Трамп заявил, что США должны увеличить ядерный потенциал
Нардепы будут просить ГПУ проверить "ночные голосования" в Раде
Германия до сих пор не сообщила, есть ли украинцы среди погибших в Берлине
Все новости
Литература

Белорусские писатели о книгоиздательстве и влиянии украинской литературы

Опыт Британии

Как рождаются английские принцессы