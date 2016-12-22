Германия до сих пор не сообщила, есть ли украинцы среди погибших в Берлине

Окончательной информации о том, есть ли украинцы среди погибших в терактах в Берлине до сих пор нет, поскольку идентификации погибших до сих пор.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Есть высокая вероятность, что среди погибших могут быть Украинцы, но окончательной информации пока нет. Она станет известна после завершения идентификации погибших", - сказал он.

Кирилич уточнил, что оперативный штаб МИД ФРГ сообщит только дипломатические миссии тех стран, чьи граждане пострадали.

Он добавил, что оперативный штаб осуществляет идентификацию не только погибших, но и раненых во время трагедии в Берлине.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина ожидает результатов ДНК-анализа, после которого можно будет сказать точно, однако речь может идти о двух погибших украинцах - мужчине и женщине.

Оксана Коваленко, УП