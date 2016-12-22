ГПУ проверит, стреляли ли "Правый сектор" и "Братство" на Майдане

7750 просмотров
3
Четверг, 22 декабря 2016, 17:35
fil0saf.livejournal.com

Генеральная прокуратура проверяет активистов партии "Братство" и организации "Правый сектор" на причастность к убийствам правоохранителей во время Евромайдана.

Об этом говорится в определениях Печерского районного суда от 16 декабря, сообщают "Украинские новости".

В документе указано, что Генпрокуратура расследует убийство 13 сотрудников Внутренних войск Министерства внутренних дел и бойцов спецподразделения "Беркут" 18 - 20 февраля 2014 года.

"На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяются лица из числа членов организации "Правый сектор", которые в период акций протеста и после их окончания занимали 6-й этаж гостиницы "Днепр", откуда они были выселены в январе 2015 года", - сказано в тексте документа.

В ходе осмотра гостиницы были изъяты документы ПС, в частности листы бумаги с фамилиями активистов, а также номера мобильных телефонов.

Суд предоставил Генпрокуратуре доступ к информации о звонках с этих номеров телефонов.

Также на предмет причастности к убийствам милиционеров проверяются члены "Братства".

"Кроме этого, к совершению указанных преступлений могут иметь отношение члены Всеукраинской политической партии "Братство", – говорится в определении суда.

Суд также предоставил следователям доступ к телефонам активистов партии.

Кроме того, Генпрокуратура проверяет причастность водителя автомобиля Honda, в багажнике которой был обнаружен карабин Norinco CQ-A, к убийству правоохранителей в центре Киева.

Данный автомобиль был 18 февраля 2014 года заблокирован активистами на улице Институтской, но после вмешательства депутата Верховной Рады Сергея Пашинского был освобожден.

Суд дал доступ следователям к телефонным соединениям водителя автомобиля.

Как известно, в феврале 2016 года начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью "Украинской правде" рассказал, что это оружие было официально зарегистрировано на водителя и из него не совершали выстрелов. По его словам, водитель заявил, что возил оружие с собой для защиты из-за активности титушек в Киеве.

Темы: Правый сектор Майдан Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд рассмотрит дело "мукачевских стрелков" по существу 21 декабря 15 декабря 2016, 07:41
В "ПС" еще не знают, будут ли блокировать "беркутовцев" в понедельник 25 ноября 2016, 15:02
В Киеве националисты заблокировали Апелляционный суд 23 ноября 2016, 19:11
powered by lun.ua
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.132.134.---Sulzer22.12.2016 20:54
Молодці! Скоро сядуть всі союзники по майдану- рейтингу петіних чуваків-капут,а від корита йти неохота.Йде підготовка до виборів.Вже.
ОтветитьС цитатой
IP: 195.43.70.---Владимир Русин22.12.2016 20:05
Еще год- два и нечего будет проверять.
ОтветитьС цитатой
IP: 178.92.10.---Adam Viter22.12.2016 19:19
ЧОМУ ПРОКУРАТУРА БУДЕ ПЕРЕВІРЯТИ ЛИШЕ ОДИН ЕЛЕМЕНТ ПРОПАГАНДИ ГЕББЕЛЬСА ІЗ КРЕМЛЯ, А НЕ ВСЮ БРЕХНЮ, ЩО ЛЛЄТЬСЯ БРУДНИМ ПОТОКОМ ІЗ МОРДОРУ.
чОМУ НАПРИКЛАД НЕ ПЕРЕВІРИТИ ЯЦЕНЮКА НА ПРЕДМЕТ ЙОГО ОСОБИСТОЇ УЧАСТІ У КАВКАЗЬКІЙ ВІЙНИ В СКЛАДІ ПОЛЬОВОГО КОМАНДИРА ЧЕЧЕНСЬКИХ ФОРМУВАНЬ НА Кавказі?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Гонтарева: Из Приватбанка перед администрацей вывели 2,6 млрд
Трамп заявил, что США должны увеличить ядерный потенциал
Нардепы будут просить ГПУ проверить "ночные голосования" в Раде
Германия до сих пор не сообщила, есть ли украинцы среди погибших в Берлине
Все новости
Опыт Британии

Как рождаются английские принцессы

Линки недели

О визуальных трендах, моделях из снега и о том, какие красивые вещи существуют в мире