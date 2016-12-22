Нардепы будут просить ГПУ проверить "ночные голосования" в Раде

5456 просмотров
2
Четверг, 22 декабря 2016, 17:39

Группа народных депутатов намерена просить Генпрокуратуру проверить возможные нарушения при голосовании за законопроект из "бюджетного пакета" №5368.

Об этом с трибуны парламента заявил в четверг внефракционный депутат Виктор Чумак.

По словам нардепа, "нарушение регламента стало нормой нынешнего созыва Верховной Рады", что засвидетельствовала ночь на 21 декабря, в течение которого был проголосован государственный бюджет на 2017 год и ряд сопровождающих документов.

Относительно голосования за проект закона №5368 Чумак отметил следующее:

"Мы видим здесь не просто нарушение регламента, а признаки уголовного нарушения. Мы обратимся в Генеральную прокуратуру, чтобы проверить фальсификацию закона неустановленными лицами", – сказал он.

В то же время для отмены принятого накануне законопроекта депутатам голосов не хватило.

Как принимали главную смету страны читайте в материале "Ночная ярмарка. Что депутаты выторговали в бюджете на следующий год".

Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Рада приняла амнистию бойцов АТО 22 декабря 2016, 14:23
Савченко исключили из парламентской делегации в ПАСЕ 22 декабря 2016, 13:56
Депутаты не будут назначать себе зарплату в четверг – Пинзеник 22 декабря 2016, 12:54
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 74.92.127.---Roman Ovsyanik22.12.2016 22:12
Падлюка Чумак.
ОтветитьС цитатой
IP: 93.74.55.---ЦЮК22.12.2016 18:24
Хто? Луценко Порошенка буде перевіряти! Як кажуть в Одесі: "Не смешите мои тапочки"
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Гонтарева: Из Приватбанка перед администрацей вывели 2,6 млрд
Трамп заявил, что США должны увеличить ядерный потенциал
Нардепы будут просить ГПУ проверить "ночные голосования" в Раде
Германия до сих пор не сообщила, есть ли украинцы среди погибших в Берлине
Все новости
Литература

Белорусские писатели о книгоиздательстве и влиянии украинской литературы

Опыт Британии

Как рождаются английские принцессы