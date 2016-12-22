Нардепы будут просить ГПУ проверить "ночные голосования" в Раде

Группа народных депутатов намерена просить Генпрокуратуру проверить возможные нарушения при голосовании за законопроект из "бюджетного пакета" №5368.



Об этом с трибуны парламента заявил в четверг внефракционный депутат Виктор Чумак.



По словам нардепа, "нарушение регламента стало нормой нынешнего созыва Верховной Рады", что засвидетельствовала ночь на 21 декабря, в течение которого был проголосован государственный бюджет на 2017 год и ряд сопровождающих документов.



Относительно голосования за проект закона №5368 Чумак отметил следующее:



"Мы видим здесь не просто нарушение регламента, а признаки уголовного нарушения. Мы обратимся в Генеральную прокуратуру, чтобы проверить фальсификацию закона неустановленными лицами", – сказал он.



В то же время для отмены принятого накануне законопроекта депутатам голосов не хватило.



Как принимали главную смету страны читайте в материале "Ночная ярмарка. Что депутаты выторговали в бюджете на следующий год".



Валентина Романенко, УП