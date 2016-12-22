Гонтарева: Из Приватбанка перед администрацей вывели 2,6 млрд

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Четверг, 22 декабря 2016, 21:01

Перед вводом в Приватбанк временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн.

Об этом в эфире радио "Вести" заявила глава НБУ  Валерия Гонтарева, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее словам, Национальный банк в обращении к правительству о национализации Приватбанка предлагал списать пассивы связанных лиц на 32 млрд грн, однако Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось списать 29,4 млрд грн.

"Мы обратились на 32 млрд грн, удалось списать – 29,4 млрд грн, так как остальных денег между тем как мы обращались и как он Фонд списал уже нет. Из этого следует, что эти деньги оттуда вывели за последние дни", - сказала Гонтарева.

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию Приватбанка.

Читайте также: как спасали Приватбанк, и что происходило за кулисами

Темы: Приват Гонтарева НБУ
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IP: 109.108.232.---yoric22.12.2016 22:35
Що це значить - може сказати лише незалежний аудит і такий же суд. А ніяк не Гонтарева. Всі пам’ятають як вона курс гривні оцінювала ? А як "продемонструвала" безпроблемну купівлю $100 у касі банку ? І хтож їй повірить (крім Петі звісно) ?
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