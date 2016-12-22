Правительство Сирии заявило о возвращении полного контроля над Алеппо

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Четверг, 22 декабря 2016, 21:56

Второй по величине город Сирии Алеппо полностью вернулся под контроль правительства.

Об этом говорится в сообщении сирийской армии, сообщает Al Jazeera.

Такое заявление правительственные войска сделали после завершения эвакуации последней группы гражданских и повстанцев.

"Общее командование вооруженных сил объявляет о возвращении безопасности в Алеппо после его освобождения от терроризма и террористов, а также после ухода тех, кто оставался там ", - говорится в сообщении армии

Как сообщает Sky News, президент Сирии Башар Асад заявил, что речь идет как о победе его страны, так и о победе России с Ираном.

"(Победа в Алеппо) является основным шагом на пути к прекращению терроризма на всей сирийской территории и обеспечения необходимых обстоятельств для поиска решения и завершения войны", - заявил Асад.

Возвращение контроля над Алеппо является крупнейшей победой сирийского правительства за весь шестилетний период войны. Алеппо было разделено между силами правительства и повстанцами с 2012 года.

Темы: Сирия терроризм
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