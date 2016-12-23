Коломойский впервые прокомментировал национализацию "Приватбанка"

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Пятница, 23 декабря 2016, 01:10

Бывший совладелец "Приватбанка" Игорь Коломойский впервые прокомментировал национализацию банка, заявив, что банк "стал жертвой произвола НБУ".

Комментарий он дал ТСН.

Коломойский поблагодарил Кабмин и премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана. Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной в первую очередь действиями НБУ, мы были вынуждены обратиться в Кабинет Министров с предложением о передаче "ПриватБанка" государству. Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины", - сказал он.

Также Коломойский заявил, что "Приватбанк" стал жертвой произвола НБУ.

"ПриватБанк" стал жертвой произвола НБУ. В "Приватбанке" был сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, что подтверждается международным аудитом. Однако НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка. Затем они начали рассказывать о мифической дыре в 150 млрд грн, 97% связанных кредитов, о том, что все деньги украдены или выведены в оффшоры. Хотя все эти цифры они получили в результате произвольного изменения учетной политики", - отметил он.

Олигарх заявил, что "нормальные центробанки помогают банкам в трудное время, такой как экономические кризисы, оккупация или война. Наш же регулятор использовал все возможные приемы, чтобы дожать "Приватбанк".

По его словам, самое важное, что вследствие национализации не пострадали клиенты банка.

"Как бы трудно и обидно не было, в течение всех переговоров мы помнили, что самое главное - это клиенты "Приватбанка". Мне смешно слышать высказывания, что Коломойский кого-то шантажировал, угрожая обрушить "ПриватБанк". Мы защищали наш банк до последнего, но ровно до того момента, пока мы не почувствовали угрозу для клиентов", - заявил Коломойский.

Он также высказал надежду на то, что новый акционер в лице государства и новое правление "будет высоко нести знамя "Приватбанка", найдет общий язык со всеми клиентами банка, сохранит и приумножит его высокие стандарты".

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию Приватбанка.

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Темы: Приват Коломойский
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