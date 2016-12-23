Насалик рассказал, когда Украина откажется от угля из зоны АТО

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Пятница, 23 декабря 2016, 05:26

Украина сможет полностью диверсифицировать поставку угля антрацитовой группы и отказаться от угля с оккупированных территорий за 3 года.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает "Укринформ".

 "Мы диверсифицировали поставки угля антрацитовой группы не только на государственных компаниях, но и на частных ДТЭК и ТехНова. Стратегически мы планируем уменьшать зависимость от антрацита на 30%. И через 3 года полностью отойдем от угля антрацитовой группы из зоны АТО", - сказал Насалик.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам АТО и оккупированных территорий Владимир Кистион заявил, что Украина закупает из оккупированных территорийДонбасса до 9 млн тонн угля в год.

Темы: уголь АТО
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