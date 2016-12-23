АТО: Боевики били 21 раз, стреляли из тяжелых минометов

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Пятница, 23 декабря 2016, 06:38

За прошедшие сутки боевики открывали огонь 21 раз, сосредоточив огонь в основном на Донецком направлении.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

"Из артиллерии калибра 122-миллиметров и 120-миллиметровых минометов обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и опять же Луганское", - говорится в сообщении.

Дважды боевики пытались атаковать украинские позиции в районе Светлодарской дуги, силы АТО отбили атаки.

Кроме того, в течение дня сепаратисты дважды обстреляли Мироновку из 152-миллиметровой артиллерии.

На Мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов боевики обстреляли Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов террористы вели огонь по Крымскому. Из гранатометов - по Попасной и Желтому.

Темы: АТО Донбасс
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