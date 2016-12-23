Место Савченко в ПАСЕ займет Борислав Береза

После исключения нардепа Надежды Савченко из делегации ПАСЕ представлять Украину вместо нее будет Борислав Береза.



Об этом заявила народный депутат Анна Гопко в эфире телеканала "112 Украина", передает "УНИАН".

"Голосование (относительно исключения Савчено из делегации) показывает, что на месте Савченко, это было проголосовано, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков, представлять Украину и отстаивать интересы государства", - сказала она.

По ее словам, пока неизвестно, кто будет его заместителем.

"Кто будет заместителем, мы сейчас ждем, кто из фракции определится, потому что сейчас выглядит, что это квота "Народного фронта". Будем выяснять предложения и кандидатуры, кто будет заместителем Березы", - отметила нардеп.

Как известно, Надежду Савченко исключили из делегации ПАСЕ 22 декабря. За соответствующее решение проголосовали 237 нардепов.