Место Савченко в ПАСЕ займет Борислав Береза

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Пятница, 23 декабря 2016, 07:05

После исключения нардепа Надежды Савченко из делегации ПАСЕ представлять Украину вместо нее будет Борислав Береза.

Об этом заявила народный депутат Анна Гопко в эфире телеканала "112 Украина", передает "УНИАН".

 "Голосование (относительно исключения Савчено из делегации) показывает, что на месте Савченко, это было проголосовано, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков, представлять Украину и отстаивать интересы государства", - сказала она.

По ее словам, пока неизвестно, кто будет его заместителем.

"Кто будет заместителем, мы сейчас ждем, кто из фракции определится, потому что сейчас выглядит, что это квота "Народного фронта". Будем выяснять предложения и кандидатуры, кто будет заместителем Березы", - отметила нардеп.

Как известно, Надежду Савченко исключили из делегации ПАСЕ 22 декабря. За соответствующее решение проголосовали 237 нардепов.

Темы: Савченко ПАСЕ
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IP: 193.93.117.---Алиса Демина23.12.2016 08:22
Достойная кандидатура! Обожаю Борислава!
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IP: 46.202.130.---8000023.12.2016 07:45
колишній заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов-
опублікував документ, який був виданий Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю на ім’я Бляхера-Берези Борислава Юхимовича 17 січня 2016 року у місті Рішон-ле-Ціон, Ізраїль.
«З опублікованого документа випливає, що в 2015 році фігурант звернувся до ізраїльської влади і змінив свій статус, залишившись громадянином Ізраїлю, але переставши бути податковим резидентом цієї країни», — написав Портнов, додавши, що, згідно із українським законодавством, Береза повинен скласти мандат нардепа і понести відповідальність за надання недостовірної інформації.Подвійне громадянство беруть, щоб не платити податки ні в Ізраїлі, ні в Україні.
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IP: 46.202.130.---8000023.12.2016 07:40
колишній заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов-
опублікував документ, який був виданий Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю на ім’я Бляхера-Берези Борислава Юхимовича 17 січня 2016 року у місті Рішон-ле-Ціон, Ізраїль.
«З опублікованого документа випливає, що в 2015 році фігурант звернувся до ізраїльської влади і змінив свій статус, залишившись громадянином Ізраїлю, але переставши бути податковим резидентом цієї країни», — написав Портнов, додавши, що, згідно із українським законодавством, Береза повинен скласти мандат нардепа і понести відповідальність за надання недостовірної інформації.Подвійне громадянство беруть, щоб не платити податки ні в Ізраїлі, ні в Україні.
ОтветитьС цитатой
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