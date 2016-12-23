Депутат Мищенко вышел из фракции БПП

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Пятница, 23 декабря 2016, 12:06

Депутат Верховной Рады Сергей Мищенко вышел из фракции БПП.

Об этом в пятницу заявила вице-спикер Оксана Сыроед.

"Сообщаю о выходе народного депутата Украины Мищенко Сергея Григорьевича из состава депутатской фракции "Блок Петра Порошенко", – сказала она.

Как известно, Мищенко был избран по 98-му мажоритарному округу в Киевской области. Он был внефракционным депутатом, а в апреле 2016 года он вступил во фракцию БПП.

После выхода Мищенко в этой фракции осталось 142 депутата.

Олег Шанковский, УП

Темы: Мищенко БПП Верховная Рада
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Комментарии — 2
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IP: 95.134.16.---Мирослав Костирко23.12.2016 12:19
Дуже шкода, що зараз немає кваліфікованих журналістів в УП і писати замітки доручають некомпетентним особам, яскравим прикладом якої є "Олег Шанковський, УП". Міщенко не може бути позбавлений мандата за вихід із фракції, навіть якщо це БПП. Він обраний по мажоритарному округу, на відміну від вказаних Томенка та Фірсова.
Через дилетантів втрачає останки свого авторитету колись поважний ресурс. Якщо керівництву байдуже що думають про УП прості користувачі, то майте також на увазі, що і за "джинсу" почнуть платити менше.
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IP: 37.139.179.---nortons23.12.2016 12:16
Як Міщенка можуть позбавити депутатського мандату, якщо він, на відміну від Томенка і Фірсова, обраний у мажоритарному окрузі, а не по партійному списку БПП?
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