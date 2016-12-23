Депутат Мищенко вышел из фракции БПП
Депутат Верховной Рады Сергей Мищенко вышел из фракции БПП.
Об этом в пятницу заявила вице-спикер Оксана Сыроед.
"Сообщаю о выходе народного депутата Украины Мищенко Сергея Григорьевича из состава депутатской фракции "Блок Петра Порошенко", – сказала она.
Как известно, Мищенко был избран по 98-му мажоритарному округу в Киевской области. Он был внефракционным депутатом, а в апреле 2016 года он вступил во фракцию БПП.
После выхода Мищенко в этой фракции осталось 142 депутата.
Олег Шанковский, УП
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