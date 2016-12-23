Найем не может стать главой полиции, но план шагов составил

Депутат от БПП Мустафа Найем не будет участвовать в конкурсе на должность главы Национальной полиции, так как не соответствует двум требованиям действующего закона.

В то же время, у него есть план мероприятий, которые бы он реализовал на этой должности, написал Найем в блоге на "Украинской правде".

Депутат изложил 13 и 40 шагов нового главы Нацполиции, как он их видит.

"Я не скрывал и сейчас подтверждаю желание выдвинуть свою кандидатуру на этот пост... Между тем, условия конкурса выписаны таким образом, что не дают мне возможности принять участие в конкурсном отборе главы Национальной полиции", – написал Найем.

Отбор и назначение нового главы состоится уже после Нового года, а требования к нему до 31 декабря 2016 года и после того – отличаются.

"Так, с 1 января 2017 года к стандартному набору об образовании и стаже работы добавляется два существенных требования: высшее полное юридическое образование и стаж работы в области права не менее 7 лет", – объяснил Найем.

"У меня пока нет высшего юридического образования и стажа работы в области права. (Сейчас я только заочно учусь на втором курсе юрфака.) Подаваться исключительно ради пиара не стану, это не цирк, и отношусь я к этому серьезно", – сообщил он.

Депутат считает требование закона спорным: "Юридическое образование и опыт в области права не являются критическими требованиями к главе полиции ни в США, ни в большинстве стран ЕС. Это желательно, но не обязательно… Такое требование есть только к судьям, адвокатам и прокурорам. В том числе, и к генеральному".

Но закон надо выполнять, подчеркивает Найем.

Публикуя свои 13 шагов нового главы Нацполиции, он призывает всех кандидатов на должность главы НПУ обнародовать свое видение и программу действий.

"Это будет справедливо и по отношению к обществу, и по отношению к самой полиции, а главное – позволит будущему главе НПУ открыто отстаивать свое видение работы", – заявил Найем.

"И отдельно призываю всех, кто по-настоящему "болеет" за работу Национальной полиции и действительно хочет изменить ситуацию к лучшему и чьи кандидатуры отвечают требованиям закона, – взять на себя ответственность и подать свою кандидатуру на конкурс главы Национальной полиции Украины", – добавил он.

По мнению Найема, чем больше кандидатов, тем выше конкуренция – и тем больше шансов, что отбор будет прозрачным и открытым, а его результаты – справедливыми.

Среди 13 шагов, которые он предлагает, – обнародовать все результаты последней переаттестации личного состава Нацполиции, сократить административный аппарат НПУ, ввести принцип индивидуальной ответственности сотрудников – без "круговой поруки".

Также Найем считает необходимым обнародовать результаты независимого аудита имущества полиции, данные бюджета и закупок для полиции.

По его мнению, департамент защиты экономики нужно расформировать и передать его функции Фискальной службе.

Также он предлагает упростить отчетность и документооборот в следственных и оперативных подразделениях, пересмотреть функции участковых и т.д.

Алена Рощенко, УП