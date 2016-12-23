Путин анонсировал две "радости" для аннексированного Крыма

9628 просмотров
0
Пятница, 23 декабря 2016, 14:07

В газотранспортную систему аннексированного Крыма через 2-3 дня начнет поступать газ из России, а позже начнется строительство двух электростанций в Крыму.

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на итоговой ежегодной пресс-конференции в Москве.

"По Крыму одна из проблем – это энергоснабжение. Хочу вас проинформировать: "Черноморнефтегаз" закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым", – заявил он.

"Сегодня, на пике нагрузок, особенно зимой, Крым потребляет 1200-1300 мегаватт, 800 мегаватт из них раньше обеспечивалось подачей электроэнергии из Украины. Сегодня собственная генерация составляет где-то 1000-1100 (мегаватт), плюс мы добавили туда передвижные электростанции – получилось где-то как раз под 1300", – отметил он.

"Но после того, как газ придет – а он придет, повторяю, уже в течение ближайших двух-трех дней, российский газ, большой, – после этого начнется строительство двух электростанций в Крыму, обе мощностью по 470 мегаватт. Это будет означать, что общая генерация составит около 2000 мегаватт – где-то 1950-1900", – заявил Путин.

По его словам, если пиковое потребление 1100-1200 мегаватт, то "задел дополнительный для развития экономики Крыма составит примерно 800 мегаватт".

"Это очень серьезный задел для развития экономики, производства, сельского хозяйства, рекреационной сферы, туризма – то есть, строительства новых гостиниц, отелей и так далее, развитие инфраструктуры", – заявил Путин.

"Это большое событие для Крыма. Надеюсь, мы крымчан порадуем в самое ближайшее время", – уверен он.

А на вопрос, какое название "крымского моста" Путину ближе, российский президент ответил:

"Название моста – как люди назовут, так пусть и будет. Можно даже провести какой-то опрос там, референдум. Важно, чтобы он был, а как его назвать – это уже… дело важное, но все-таки второе. Прижилось уже название "Керченский мост" – пусть так и будет".

Алена Рощенко, УП

Темы: Крым Путин энергетика Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Путин утверждает, что украинские разведчики дают РФ "полный расклад" 23 декабря 2016, 13:05
С момента аннексии крымчане получили 53 тыс загранпаспортов на материковой Украине 23 декабря 2016, 01:46
Фейгин: В Крыму задержанных долго держат в ИВС, нарушая их права 23 декабря 2016, 00:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Путин анонсировал две "радости" для аннексированного Крыма
С начала обострения на Светлодарской дуге 8 бойцов погибли, 1 попал в плен
Неизвестные захватили пассажирский самолет. Посадили на Мальте
Италия подтвердила, что подозреваемого в теракте в Берлине застрелили в Милане
Все новости
Год независимого театра

Самые громкие проекты, скандалы и личности

Гастро-новости

Новые вкусные заведения Киева