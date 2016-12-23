Путин анонсировал две "радости" для аннексированного Крыма

В газотранспортную систему аннексированного Крыма через 2-3 дня начнет поступать газ из России, а позже начнется строительство двух электростанций в Крыму.

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на итоговой ежегодной пресс-конференции в Москве.

"По Крыму одна из проблем – это энергоснабжение. Хочу вас проинформировать: "Черноморнефтегаз" закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым", – заявил он.

"Сегодня, на пике нагрузок, особенно зимой, Крым потребляет 1200-1300 мегаватт, 800 мегаватт из них раньше обеспечивалось подачей электроэнергии из Украины. Сегодня собственная генерация составляет где-то 1000-1100 (мегаватт), плюс мы добавили туда передвижные электростанции – получилось где-то как раз под 1300", – отметил он.

"Но после того, как газ придет – а он придет, повторяю, уже в течение ближайших двух-трех дней, российский газ, большой, – после этого начнется строительство двух электростанций в Крыму, обе мощностью по 470 мегаватт. Это будет означать, что общая генерация составит около 2000 мегаватт – где-то 1950-1900", – заявил Путин.

По его словам, если пиковое потребление 1100-1200 мегаватт, то "задел дополнительный для развития экономики Крыма составит примерно 800 мегаватт".

"Это очень серьезный задел для развития экономики, производства, сельского хозяйства, рекреационной сферы, туризма – то есть, строительства новых гостиниц, отелей и так далее, развитие инфраструктуры", – заявил Путин.

"Это большое событие для Крыма. Надеюсь, мы крымчан порадуем в самое ближайшее время", – уверен он.

А на вопрос, какое название "крымского моста" Путину ближе, российский президент ответил:

"Название моста – как люди назовут, так пусть и будет. Можно даже провести какой-то опрос там, референдум. Важно, чтобы он был, а как его назвать – это уже… дело важное, но все-таки второе. Прижилось уже название "Керченский мост" – пусть так и будет".

Алена Рощенко, УП