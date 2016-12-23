До конца последнего в году заседания Рады досидели 20 нардепов

958 просмотров
0
Пятница, 23 декабря 2016, 14:36

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид закрыла пленарное заседание парламента в 2016 году, на следующее заседание народные депутаты соберутся 17 января 2017 года.

Об этом сообщает 23 декабря "Интерфакс-Украина".

В конце рабочего дня пятницы в сессионном зале осталось около 20 парламентариев.

В то же время не обошлось без инцидентов. Между внефракционным народным Михаилом Головко и народным депутатом из фракции "Блок Петра Порошенко" Павлом Кишкарем произошла потасовка.

В ходе выступления с парламентской трибуны депутат Головко затронул вопрос компании ПАО "Укргазвыдобування". В частности он говорил о том, что эта компания должна быть напрямую подчинена Кабинету министров.

В ходе его выступления Кишкарь несколько раз высказывал возмущение и называл враньем некоторые данные, озвученные коллегой с трибуны Рады.

После завершения выступления Головко, между ним и Кишкарем произошла словесная перепалка, которая перешла в потасовку.

Парламентариев разняли коллеги.

Согласно календарному плану сессии, следующую неделю с 26 по 30 декабря 2016 года народные депутаты проводят встречи в округах с избирателями, а две первые недели января – в комитетах и фракциях.

Следующая пленарная неделя состоится с 17 по 20 января 2017 года.

Темы: Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Депутат Мищенко вышел из фракции БПП 23 декабря 2016, 12:06
Нардепы будут просить ГПУ проверить "ночные голосования" в Раде 22 декабря 2016, 17:39
Рада приняла амнистию бойцов АТО 22 декабря 2016, 14:23
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Путин анонсировал две "радости" для аннексированного Крыма
С начала обострения на Светлодарской дуге 8 бойцов погибли, 1 попал в плен
Неизвестные захватили пассажирский самолет. Посадили на Мальте
Италия подтвердила, что подозреваемого в теракте в Берлине застрелили в Милане
Все новости
Афиша на 23-25 декабря

Bone Idle Party, кино, лекции, подарки

Видео

Украинский монтажер соединил в одно видео 200 лент, которыми запомнится 2016