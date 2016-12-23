Полиция подтвердила гибель украинца во время теракта в Берлине
В результате теракта в Берлине 19 декабря погиб гражданин Украины.
Об этом в своем твиттере написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря", – сообщил он.
Как известно, в результате наезда грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, еще 49 человек получили ранения.
Позже стало известно, что в кабине грузовика было найдено тело польского водителя, тогда как нападавшему удалось скрыться
В пятницу стало известно, что подозреваемый погиб в Италии во время перестрелки с полицией. Им оказался гражданин Туниса Анис Амри.
Олег Шанковский, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.