Суд освободил обвиняемого в причастности к убийству журналиста Веремия

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Пятница, 23 декабря 2016, 16:44

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи Юрия Крысина, которого обвиняют в причастности к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия во время Евромайдана.

Об этом написала на своей странице в Facebook написала адвокат Евгения Закревская.

"Итак, сегодня подсудимого по делу о нападении на журналиста Веремия Юрия Крысина, которого после освобождения из-под стражи по обвинению в деле об убийстве журналиста, уже дважды задерживали и один раз осудили за совершение других, более "привычных" ему преступлений, снова (в третий раз) выпустили из-под стражи", - написала она.

"Сколько еще преступлений, находясь под судом и следствием по другим делам Крысин имеет совершить, чтобы коллегия судей в составе Дениса Масенко, Олега Присяжнюка и Игоря Паленика осознала смысл понятия "риск рецидива", - возмутилась она.

 

Закревская обратила внимание, что по отчетам о параметре распределение дела в апелляции фамилии судей часто бывают на слуху в майдановских делах.

Как сообщалось, в октябре 2015 суд арестовал Крысина, обвиняемого в причастности к убийству журналиста Веремия, по подозрению в вымогательстве денег у перевозчиков.

Крысин обвиняется в том, что в составе группы "титушок" бил журналиста Веремия бейсбольной битой возле Михайловской площади 18 февраля 2014 в Киеве.

По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.

Темы: Майдан
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Комментарии — 2
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IP: 95.133.169.---bop194923.12.2016 23:39
потужний мордоворот-а судді злякались його?
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IP: 195.138.81.---Kotia23.12.2016 17:36
Знайдіть адреси цих суддів .....
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