Число пострадавших в столкновениях на Харьковской выросло

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Пятница, 23 декабря 2016, 22:07

Количество пострадавших из-за конфликта на рынке "Харьковский" в Дарницком районе Киева возросло до шести человек.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

"От врачей поступило еще одно сообщение о предоставлении медицинской помощи. В целом сейчас имеем сведения о шестерых пострадавших, получивших телесные повреждения во время конфликта", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что правоохранители во время осмотра места происшествия среди прочего изъяли бутылки с легковоспламеняющейся смесью.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства предварительно по ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

После очистки территории следственно-оперативная группа проводит дополнительный осмотр места происшествия. Материалы будут приобщены к уголовному производству.

Как сообщалось, утром 23 декабря в полицию поступила информация о том, что неизвестные сносят торговые точки на улице Ревуцкого в Дарницком районе. Конфликт возник между представителями рынка арендодателями земли.

Арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора. Предприниматели начали возводить баррикады. В результате возник конфликт, началась потасовка, в ход пошли кирпичи и огнетушители. Также были попытки заблокировать дорожное движение.

Укринформ

Темы: Киев
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