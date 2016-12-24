Боевики планируют провокационные обстрелы - разведка штаба АТО
Российско-оккупационные войска планируют осуществить ряд провокационных обстрелов с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия с целью вызвать ответный огонь и обвинить украинскую сторону в нарушении режима тишины.
Такую информацию получила разведка, сообщает пресс-центр штаба АТО.
При этом обстрелы должны осуществляться не только по населенным пунктам, которые находятся на подконтрольной Украине территории, но и по тем, что временно контролируются боевиками.
По данным разведки такие провокации противник планирует осуществлять на:
- Мариупольском направлении: по населенным пунктам Саханка, Водяное - силами так называемого 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, который обещает устроить "праздничный фейерверк" из неиспользованных боеприпасов;
- Донецком направлении: силами так называемых 100-й и 3-й отдельной мотострелковой бригады по населенным пунктам Ясиноватая, Дебальцево, а также Новолуганское, где находится известное предприятие "Бахмутский Агросоюз".
Указанная штабом АТО информация доведена до Совместного центра контроля и координации, а также СММ ОБСЕ в Украине.
Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.
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Оккупированное Дебальцево сейчас почти без света. По городу в немалом количестве взламывают квартиры сбежавших, в основном коллаборантов. Местная полиция на сообщения - не реагирует!
Так, знакомая на мкр.Восточном видела, как у соседей камуфляжники без шевронов взломали квартиру и выносят вещи. Позвонила: полиция - на морозе, "ваше обращение принято"... За полчаса так никто и не подъехал. Взломщики спокойно награбили и уехали на джипе без номеров.
Пообщалась со знакомыми: подобное видят и на Коммунистической, и на Ватутина... практически везде грабители: в камуфляже без шевронов!
Не скрою: если это квартиры пособничков - то искренне рад развитию событий: и орколизунов на "нажитое непосильным трудом" подстригут, и, главное - неокончательно заватненные жители, наблюдая этот беспредел - прозревают!
Знаковое событие!
21 (по Киеву) ВСУ накрыли свежепереброшенный артдивизион орков под п.Каютино, между Углегорском и Енакиево. карта!
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