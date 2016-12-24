Боевики планируют провокационные обстрелы - разведка штаба АТО

Российско-оккупационные войска планируют осуществить ряд провокационных обстрелов с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия с целью вызвать ответный огонь и обвинить украинскую сторону в нарушении режима тишины.

Такую информацию получила разведка, сообщает пресс-центр штаба АТО.

При этом обстрелы должны осуществляться не только по населенным пунктам, которые находятся на подконтрольной Украине территории, но и по тем, что временно контролируются боевиками.

По данным разведки такие провокации противник планирует осуществлять на:

- Мариупольском направлении: по населенным пунктам Саханка, Водяное - силами так называемого 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, который обещает устроить "праздничный фейерверк" из неиспользованных боеприпасов;

- Донецком направлении: силами так называемых 100-й и 3-й отдельной мотострелковой бригады по населенным пунктам Ясиноватая, Дебальцево, а также Новолуганское, где находится известное предприятие "Бахмутский Агросоюз".

Указанная штабом АТО информация доведена до Совместного центра контроля и координации, а также СММ ОБСЕ в Украине.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.