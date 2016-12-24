Обама подписал оборонный бюджет США с $350 млн помощи Украине

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Суббота, 24 декабря 2016, 02:33

Президент США Барак Обама подписал Бюджет США на 2017 на нужды национальной обороны, где оборонная помощь Украине увеличена до 350 млн. долл.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

Смета оборонной помощи Украине в бюджетном году 2017 увеличена по сравнению с 300 млн. долл. США, заложенными в аналогичном документе на 2016 год.

Документом предусмотрено предоставить средства для оборонной помощи Украине, в том числе летальных оборонительных видов вооружений. Перечень видов помощи расширен включением средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ.

Как сообщалось, документ запрещает выделять средства на военное сотрудничество с Россией до тех пор, пока Конгрессу не представят доказательства того, что Россия освободила оккупированную территорию Украины и прекратила агрессивные действия, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и стран-членов НАТО. 

Законопроект также запрещает Пентагону осуществлять любые действия, которые могут показать признание российского суверенитета в Крыму.

Темы: США Вооруженные силы
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IP: 217.118.83.---petrius24.12.2016 12:03
Пока Порошенко у власти, будут разворовывать все. Надежда на то, что на следующих выборах победит патриот Украины, а не очередная крыса, целью которой является получение власти ради собственного обогащения. Когда-то же этот порочный круг из лицемерных коррупционеров должен разорваться!? Надежда на тех, кто сейчас в АТО - там есть умные и патриотичные граждане своей страны. Из них должны получиться политики новой, некоррумпированной государственности. На ВСЮ страрую гвардию политиков рассчитывать бессмысленно - что Порошенко, что Янукович, что Тимошенко - одного поля ягоды.
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