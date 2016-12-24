АТО: 50 обстрелов, боевики применили "Град" и тяжелую артиллерию

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Суббота, 24 декабря 2016, 07:03

Российско-оккупационные войска из "Градов", тяжелой артиллерии, минометов и гранатометов продолжили обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском из 122 миллиметровой артиллерии, 120-ти и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем многократно вели огонь по Широкиному, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино - из вооружения БМП.

Вблизи Водяного боевики атаковали позиции сил АТО, однако после открытия ответного огня отступили.

На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии были обстреляны позиции ВСУ в районе Красного пахаря и Северного. Огонь 122-миллиметровой артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано в районе Луганского, что на Светлодарской дуге.

Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка, Новолуганское, Южное, Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое.

Из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты в который раз обстреляли Мироновку. Трижды боевики пытались атаковать позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.

На Луганском направлении под огонь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" попало Сизое. Из 152 миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Троицкое и дважды - Новозвановку. Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия - Троицкое, Новоалександровку, Желтое, Лобачево и Станицу Луганскую.

Всего в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 - по населенным пунктам.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

23 декабря вечером разведка штаба АТО сообщила, что российско-оккупационные войска планируют осуществить ряд провокационных обстрелов с применением запрещенного минскими договоренностями оружия с целью вызвать ответный огонь и обвинить украинскую сторону в нарушении режима тишины.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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Комментарии — 2
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IP: 176.8.143.---Куку24.12.2016 08:55
hawk66677:
Я енакиевский и вонючих кадырок и вечнопьянодебильныхказачков видел лично.Да на блокпостах стоят местные за тарелку супу да долю малую(безработица тотальная а жрать то хочется), но артиллерия, сау, буки полностью рашеский компклект.Да, взять их в плен трудно издалека накрыли градом и уехали.2 дебила фсб по дури выперлись на передовую, а так они далеко сзади посылают умирать палицаев.Раша даёт оружие, раша платит полицаям и по твоему ни причём? А ты хоть знаешь что выстрел града стоит 200 000 долларов????Откуда у шахтёров такие бабки?А моторесурс движка танка 150 часов, знаешь?А после этого его на завод на капремонт в рашу надо отвозить.Это яне тебе пишу, ты вражина всё это знаешь у тебя работа смуту сеять .Я для легковерных.Ребята бей рашистов, спасай Украину
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IP: 104.220.163.---hawk6667724.12.2016 08:01
Количество комментариев говорит о том, данная тема всех достала или, ну или подберите любое другое слово синоним, например "за.......ла". Но народ то как то нужно консолидировать. Образ злобного внешнего врага для этих целей подходит идеально. Итого имеем силы добра "самая боеспособная армия в мире" (ВСУ) и силы зла неизвестно из кого состоящие. За три года конфликта никаких внятных доказательств участия армии РФ в боях на Донбассе нет. Зато истерик по этому поводу не счесть. Хотя, наверно, все таки россияне воюют. Иначе ведь как то нужно оправдать героические победные отступления "самой боеспособной армии мира" под Иловайском, Дебальцево, Донецкий аэропорт и т.д. Зато как гордо и пафосно отступали!
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