АТО: 50 обстрелов, боевики применили "Град" и тяжелую артиллерию

Российско-оккупационные войска из "Градов", тяжелой артиллерии, минометов и гранатометов продолжили обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском из 122 миллиметровой артиллерии, 120-ти и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем многократно вели огонь по Широкиному, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино - из вооружения БМП.

Вблизи Водяного боевики атаковали позиции сил АТО, однако после открытия ответного огня отступили.

На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии были обстреляны позиции ВСУ в районе Красного пахаря и Северного. Огонь 122-миллиметровой артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано в районе Луганского, что на Светлодарской дуге.

Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка, Новолуганское, Южное, Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое.

Из 152-миллиметровой артиллерии оккупанты в который раз обстреляли Мироновку. Трижды боевики пытались атаковать позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать.

На Луганском направлении под огонь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" попало Сизое. Из 152 миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Троицкое и дважды - Новозвановку. Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия - Троицкое, Новоалександровку, Желтое, Лобачево и Станицу Луганскую.

Всего в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них 2 - по населенным пунктам.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

23 декабря вечером разведка штаба АТО сообщила, что российско-оккупационные войска планируют осуществить ряд провокационных обстрелов с применением запрещенного минскими договоренностями оружия с целью вызвать ответный огонь и обвинить украинскую сторону в нарушении режима тишины.