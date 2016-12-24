Боевики пока соблюдают "тишину"

2726 просмотров
0
Суббота, 24 декабря 2016, 09:27

По состоянию на утро субботы режим прекращения огня, о котором было договорено ранее, соблюдается.

Об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон Анатолий Петренко.

"По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона СЦКК подтверждает о введении всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня, начиная с 00.00 24 декабря 2016 года", - говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Согласно сообщению, по всей линии соприкосновения установлена тишина.

Офицеры украинской стороны СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. О любых изменениях в обстановке будет немедленно проинформирована СММ ОБСЕ.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

23 декабря вечером разведка штаба АТО сообщила, что российско-оккупационные войска планируют осуществить ряд провокационных обстрелов с применением запрещенного минскими договоренностями оружия с целью вызвать ответный огонь и обвинить украинскую сторону в нарушении режима тишины.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АТО: 50 обстрелов, боевики применили "Град" и тяжелую артиллерию 24 декабря 2016, 07:03
Боевики планируют провокационные обстрелы - разведка штаба АТО 24 декабря 2016, 01:04
В штабе АТО подтвердили гибель военного, который считался пленным 23 декабря 2016, 18:50
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Оригинальность "амбарной книги" ПР подтверждена доказательствами - НАБУ
Из-за обстрела боевиков Авдеевка снова осталась без воды
Польское правительство лишило финансирования портал украинской общины prostir.pl
АТО: один боец ранен, четверо получили контузию
Все новости
Музыка

10 самых громких украинских альбомов года

Год независимого театра

Самые громкие проекты, скандалы и личности