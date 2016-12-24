В Нацполиции рассказали, когда заработает дорожная полиция

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Суббота, 24 декабря 2016, 11:17

Дорожная патрульная полиция заработает летом, а окончательный этап ее формирования должен завершиться в декабре 2017 года.

Об этом сообщил зампредседателя Нацполиции Константин Бушуев, сообщает пресс-служба МВД.

"Окончательный этап формирования дорожной полиции должен завершиться в декабре 2017 года", - сказал Бушуев.

Он отметил, что к функциональным обязанностям сотрудников дорожной полиции будет отнесено обеспечение безопасности дорожного движения. В частности, полицейские будут широко применять нормы административного законодательства. Также они будут реагировать на все проявления криминального характера, выявляемые на участке патрулирования.

Кроме того, Бушуев заверил, что руководство Национальной полиции не ограничивается вопросами создания дорожной полиции. По его словам, на сегодня в парламенте зарегистрирован ряд законодательных изменений, которые должны позволить полиции реализовать проекты автоматической фиксации правонарушений.

"После принятия этих законодательных изменений я вас уверяю, что вопрос безопасности дорожного движения будет реализован в более качественной форме", - подчеркнул он.

Пресс-служба МВД напоминает, что в 2017 году планируется запуск дорожной полиции. Кандидатов будут выбирать в два этапа. Для функционирования этого подразделения планируется задействовать 2600 сотрудников, которые будут обеспечивать безопасность дорожного движения на трассах международного и национального значения.

Украинская правда

Темы: МВД полиция
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