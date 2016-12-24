Саакашвили рассказал, сколько людей в его "Руху нових сил"
В ряды политического объединения "Рух нових сил" вступило 25 тысяч человек.
Об этом сообщил его председатель, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала ZIK, сообщает пресс-служба канала.
"В нашей партии уже зарегистрировались 25 тысяч человек", - сказал Саакашвили.
Он также опроверг информацию о том, что "Рух нових сил" договорился о сотрудничестве и координации действий с "Самопоміччю" Андрея Садового.
"Я пью чай со всеми, веду переговоры со всеми, кроме представителей старой генерации у власти. Нам нужны новые люди, с которыми мы пойдем в атаку", - сказал экс-губернатор.
Как известно, 19 ноября Саакашвили заявил о создании "Руха новых сил".
7 ноября он объявил, что подает в отставку с должности председателя Одесской ОГА.
Украинская правда
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