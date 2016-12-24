Саакашвили рассказал, сколько людей в его "Руху нових сил"

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Суббота, 24 декабря 2016, 13:07

В ряды политического объединения "Рух нових сил" вступило 25 тысяч человек.

Об этом сообщил его председатель, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала ZIK, сообщает пресс-служба канала.

"В нашей партии уже зарегистрировались 25 тысяч человек", - сказал Саакашвили.

Он также опроверг информацию о том, что "Рух нових сил" договорился о сотрудничестве и координации действий с "Самопоміччю" Андрея Садового.

"Я пью чай со всеми, веду переговоры со всеми, кроме представителей старой генерации у власти. Нам нужны новые люди, с которыми мы пойдем в атаку", - сказал экс-губернатор.

Как известно, 19 ноября Саакашвили заявил о создании "Руха новых сил".

7 ноября он объявил, что подает в отставку с должности председателя Одесской ОГА.

Украинская правда

Темы: Саакашвили
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Комментарии — 4
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IP: 93.74.65.---Игорь Дученко24.12.2016 15:34
В общем, на оного популиста у нас стало больше. Много и громко говорит, даже громче всех остальных популистов, а на деле ничего не может или даже скорее не хочет делать.
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IP: 37.55.168.---Шлакоблок24.12.2016 14:34
Заблокований сайт Саакащвілі. Я бажав ближче ознайомитись з програмою, з складом осіб, які входять до руху, але інтернет не дозволяє. Порошенко, как великий француз каже, що готовий вмерти, аби протилежна думка прозвучала. Яке лицемірря, фарисейство? Становиться на коліна, коли необхідно номінально відмітити пам"ять жертв голодомору, ходить до церкви (знову ж картинно). Жаль, що він не розуміє, що демократія перш за все допоможе йому в другу чергу його підданим громадянам. Але "легше верблюду пройти в ігольне ушко...". Пам"ятаю, як з Кучмою не бажали сісти поруч голови урядів цивілізованих країн. З Порошенком може стаися теж саме. Прохання: увімкніть інстинкт самозбереження.
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IP: 188.163.98.---Kateryna Ulizko24.12.2016 14:10
Вже не знаєш на кому око зупинить, слова є, а дій немає. Саакашвілі Грузію повів в Європу, хоч і там є ним незадоволені. Всім не вгодиш. Головне поборов корупцію, а наш Президент Порошенко ще збільшив її. Бізнес не закрив, 5 канал працює, Куди дивляться ГПУ; МВС, НАБУ, САП? Бояться татка-роздаве. Як може брехун бути Президентом? Чекаю відповіді.
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IP: 217.118.83.---petrius24.12.2016 14:04
Насчёт "старой генерации" - абсолютно верно. Они ВСЕ замазаны в коррупционных делах и связях. Может они и рады бы выскочить, но каждый понимает, что паутина слишком затянула. Самое лучшее - полное обновление Рады и Порошенко должен уйти после выборов. Они только на словах реформаторы, а на деле саботажники реформ. Порошенки, Тимошенки, Ляшки, не говоря уж об "оппоблоке", в идеале должны кануть в Лету. Только новые могут дать надежду на проведение честных и быстрых реформ.
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