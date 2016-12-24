Люди Яценюка до сих пор контролируют порты и половину ОПЗ – Саакашвили

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Суббота, 24 декабря 2016, 13:29

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявляет, что лица из окружения экс-премьера Арсения Яценюка до сих пор контролируют администрацию портов Украины и половину Одесского припортового завода.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, сообщает пресс-служба канала.

"После его (Яценюка) увольнения мало что изменилось. У этой группировки под контролем осталась администрация портов Украины, фактически все морские ворота контролируют они. Им оставили многим "полакомиться" в области энергетики. Они до сих пор контролируют половину Одесского припортового завода", - заявил Саакашвили.

По словам экс-главы Одесской ОГА, окружение бывшего главы правительства имеет "своего человека" в руководстве ГПУ, и это помогает действовать безнаказанно.

"Его группировка имеет своего карманного заместителя генпрокурора Украины, который только для того и сидит в ГПУ, чтобы предупредить Яценюка, если Луценко возбудит против него производство. Или против кого-то из приближенных лиц", - отметил Саакашвили.

Читайте также о возможном возвращении Яценюка в большую политику в материале "Книга политических джунглей, или Как возвращается Яценюк"

Темы: Саакашвили Яценюк
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IP: 93.74.65.---Игорь Дученко24.12.2016 15:22
А Миша, что все еще заказ по ОПЗ отрабатывает?)) уже ж сорвал приватизацию, успокоиться пора бы)
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