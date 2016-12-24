Из-за обстрела боевиков Авдеевка снова осталась без воды

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Суббота, 24 декабря 2016, 14:02

В результате перебития линии электропередач снова остановилась Донецкая фильтровальная станция (ДФС), поэтому жители Авдеевки остались без воды.

Об этом сообщил глава городской гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин в эфире телеканала "112 Украина".

"На данный момент в городе спокойно, обстрелы начались вчера в 6 часов утра и прекратились в 23:43. На данный момент обстрелов нет, но за это время была перебита линия электросети, поэтому снова остановилась ДФС и снова в городе нет воды. Сейчас бригады ДФС готовятся выйти, чтобы выяснить, где перебиты линии электропередач", – сказал Малыхин.

По его словам, если и дальше будет действовать режим прекращения огня, будут проводить ремонт и восстановление водоснабжения домов.

Как сообщалось, 7 декабря в результате обесточивания ДФС прекратилось водоснабжение в Авдеевке, частично в Донецке и Ясиноватой, а также в ряде поселков Донецкой области. 10 декабря ДФС была запущена в эксплуатацию.

Темы: Донбасс
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