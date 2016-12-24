НАБУ показало результаты экспертизы почерка Охендовского

НАБУ обнародовало результативную часть почерковедческой экспертизы "амбарной книги" Партии регионов с подписями, которые принадлежат председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому.

Как отмечается на сайте НАБУ, эти записи в том числе стали основанием для составления сообщения о подозрении Охендовскому.

Копии выводов экспертизы с сайта НАБУ

В сообщении отмечается, что заключение экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Министерства юстиции Украины, которая вместо положенных 10 дней по неизвестным причинам длилась 3,5 месяца, не подтверждает и то же время и не исключает вероятность того, что подписи и записи в "амбарной книге" принадлежат председателю ЦИК.

"Согласно же другой экспертизе, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени подозреваемого в "амбарной книге" принадлежат именно председателю ЦИК", - отметили в НАБУ.

Кроме того, доказательствами обоснованности подозрения Охендовскому являются выписки из банковских счетов.

"По данным следствия, подозреваемый пополнял свой собственный банковский счет в те дни, когда ставил подписи в "амбарной книге". Например, согласно одной из записей "амбарной книги" 27.09.2012 председатель Центризбиркома получил от помощника одного из народных депутатов Партии регионов 4,7 тыс. долл. США, из которых, как считает следствие, в соответствии с имеющимися финансовыми документами, положил на свой банковский счет 4,5 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что заявления адвокатов подозреваемого о том, что в сообщении ему о подозрении отсутствуют сведения о лице, передававшем средства, не соответствуют действительности.

"На самом деле, такие сведения существуют и указаны в сообщении о подозрении", - подчеркнули в Национальном антикоррупционном бюро.

"Учитывая приведенные факты и общественный резонанс расследования, детективы НАБУ предполагают, что сторона защиты может оказать влияние на свидетелей. Поэтому на данном этапе ей отказано в предоставлении информации о полном перечне указанных лиц", - заявили в НАБУ.

13 декабря стало известно, что Охендовскому вручили уведомление о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь".



Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за счет этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.



По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским наличности в офисе Партии регионов в Киеве на общую сумму 16 734 долларов США.



Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.