Полторак рассказал, кого наградил табельным оружием

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Суббота, 24 декабря 2016, 15:46

Глава Минобороны Украины Степан Полторак наградил четырех боевых офицеров подразделения Сил специальных операций огнестрельным табельным оружием.

Об этом Полторак сообщил 24 декабря.

"Сегодня наградил четырех боевых офицеров подразделения Сил специальных операций огнестрельным табельным оружием. Хочу поблагодарить вас за службу, за самоотверженность и стойкость, проявленные при исполнении опасных заданий в ходе АТО, верность военной присяге, образцовое выполнение воинского долга и проявленные при этом высокий профессионализм", - отметил глава МОУ.

 

Также министр отметил, что встретился с волонтерами организации "Армия SOS" и наградил 6 волонтеров отличием Минобороны Украины - медалью "За содействие Вооруженным Силам Украины".

"Благодарен этим людям за личный вклад в оказание всесторонней помощи личному составу воинских частей и подразделений ВС Украины, активную общественную позицию, за самоотверженный труд, правдивость и откровенное желание помочь украинской армии", - добавил Полторак.

 
Темы: Полторак оружие
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