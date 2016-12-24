Аваков: Информации о возможных провокациях и терактах на новогодние праздники нет

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Суббота, 24 декабря 2016, 17:43

Правоохранители не имеют информации о возможных провокациях и терактах в дни новогодних и рождественских праздников.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала "112 Украина" во время визита в Мариуполь.

"Нет, такой информации у нас нет. У нас создан специальный штаб, система реагирования дежурств по всей стране. Мы предполагаем какие-то точки, где будут гуляния, концентрация людей - там будем принимать меры безопасности", - отметил глава МВД.

Также Аваков отметил, что иногда правоохранители "просить граждан пройти через рамки, чтобы гарантировать безопасность".

"Думаю, нас все поймут", - добавил он.

Интерфакс-Украина

Темы: празднования полиция Аваков
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