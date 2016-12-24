Аваков: Информации о возможных провокациях и терактах на новогодние праздники нет
Правоохранители не имеют информации о возможных провокациях и терактах в дни новогодних и рождественских праздников.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала "112 Украина" во время визита в Мариуполь.
"Нет, такой информации у нас нет. У нас создан специальный штаб, система реагирования дежурств по всей стране. Мы предполагаем какие-то точки, где будут гуляния, концентрация людей - там будем принимать меры безопасности", - отметил глава МВД.
Также Аваков отметил, что иногда правоохранители "просить граждан пройти через рамки, чтобы гарантировать безопасность".
"Думаю, нас все поймут", - добавил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.