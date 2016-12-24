Ющенко: в Межигорье собиралась жить Тимошенко

Бывший президент Виктор Ющенко категорически отверг свою вину в передаче резиденции Межигорье из государственной собственности в частную.

"Вот я тут совсем ни при чем", - сказал Ющенко в интервью журналу "Новое время".

Экс-президент рассказал, что, еще будучи премьером, посчитал правильным передать все резиденции с баланса правительства на баланс Государственного управления делами (ГУД), которое подчиняется президенту Украины. И уже парламент под руководством спикера Владимира Литвина передал резиденции с баланса ГУД для обслуживания парламента и далее Виктору Януковичу.

Издание подчеркнуло, что именно Ющенко подписал решение о передаче Межигорья. На это он парировал, что не мог не подписать его.

"Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко (лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко) собиралась жить", - сказал Ющенко.

Кроме того, Ющенко отметил, что ни разу не бывал в Межигорье после бегства Януковича в Россию.

Вместе с тем, пресс-служба "Батькивщины", комментируя слова Ющенко, заявила, что "из всего наговоренного им бреда на тему "Межигорья" достоверным является только один факт, что сам Ющенко подписал решение о передаче государственной резиденции Януковичу".

"Не можем не отметить избирательности памяти Виктора Андреевича, который умудрился забыть две существенные вещи. Первая, Юлия Тимошенко ни разу за время пребывания в политике не воспользовалась ни одной льготой, а тем более - служебным жильем. Вторая, сам Виктор Ющенко в нарушение всех законов и морали, несмотря на просьбы и уговоры не съезжал с шикарной президентской государственной дачи целых четыре года после завершения своих полномочий", - отметили в пресс-службе.

Там также напомнили, что Ющенко оставил госдачу после Революции Достоинства и "бегства своего патрона Януковича".

"Учитывая все перечисленное, мы глубоко обеспокоены состоянием психического здоровья Виктора Ющенко. Жаль, что Больница будущего, где ему могли бы помочь, несмотря на собранные его женой средства так и не была построена", - заявили в "Батькивщине".

Как сообщалось, в ноябре начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что в деле по подозрению экс-президента Виктора Януковича и еще ряда лиц в незаконном завладении государственной резиденцией Межигорьев 2014 году был наложен арест на недвижимость.



"Имущество будет оставаться под арестом, пока не будет вынесен приговора суда о конфискации, или если Верховная Рада примет закон о спецконфискацию, тогда там – досудебный порядок", – сказал Горбатюк.



До приговора суда арестованное имущество должно быть передано владельцу. Однако решением суда владелец резиденции – ООО "Танталит" – лишен права им пользоваться.



8 ноября СМИ сообщили, что суд наложил арест на все недвижимое имущество, которое находится на территории бывшей резиденции экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" в Новых Петровцах Киевской области.