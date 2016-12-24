На Рождество и Новый год в Европе усилят меры безопасности

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Суббота, 24 декабря 2016, 21:23

После теракта в Берлине в странах ЕС усилены меры безопасности на время праздников.

Как пишет DW, немецкая полиция сообщает об усиленных мерах безопасности в аэропортах, на вокзалах, а также на границах.

Представительница Федеральной полиции Хелви Абс сообщила, что увеличено количество нарядов и все полицейские имеют при себе оружие и одетые в пуленепробиваемые жилеты.

"Дальнейшие данные по обеспечению мер безопасности не предоставляются из тактических соображений", - сообщила представитель полиции.

На 24-26 декабря и с 31 декабря до 6 января в Риме запретили въезд грузовиков в центр города, отмечает агентство dpa.
Исключение сделают только для доставки продуктов, медикаментов, почты и инкассаторских машин, на 350 рынках города усилят полицейский контроль.

В качестве меры пресечения власть также запретила фейерверки на Новый год. Меры безопасности усилили в других городах Италии.

В Испании региональным правоохранительным органам разослали рекомендации по усилению контроля в общественных местах. В частности, предлагается устанавливать заграждения или использовать патрульные машины как барьеры на входе в места большого скопления людей.

Во Франции усилят охрану наиболее популярных рождественских ярмарок в стране. Руководитель нацполиции страны Жан-Марк Фалькон в интервью газете Journal du Dimanche отметил, что в этом году на праздничных рынках работает не только полиция, но и специальные отряды для "практически мгновенных ответных действий" в случае экстренной ситуации.

В Великобритании полиция пересмотрела свой план организации безопасности в местах массового скопления людей. На рождественские ярмарки отправили больше полицейских. Кроме того, как передает AFP, в течение 3 месяцев будут перекрывать дороги в Букингемский дворец на время смены караула - с 10:45 до 12:30 по местному времени.

Темы: ЕС празднования терроризм
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