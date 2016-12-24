"Полная тишина" в АТО: 28 обстрелов со стороны боевиков, ранен боец ВСУ

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Суббота, 24 декабря 2016, 23:06

В течение субботы представители ОРДЛО 28 раз обстреливали позиции сил АТО из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате провокационного огня боевиков один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 24 декабря.

"Начиная с 00:00 24 декабря Вооруженные Силы Украины строго придерживаются достигнутых договоренностей относительно соблюдения режима прекращения огня. ... Учитывая указанное и в случае продолжения провокационных обстрелов позиций наших войск ВСУ будут вынуждены адекватно реагировать для предотвращение потерь среди личного состава", - заявили в штабе.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

По данным украинской стороны СЦКК, по состоянию на утро субботы режим прекращения огня соблюдался, однако позже в штабе АТО сообщили, что боевики совершили 5 провокационных обстрелов позиций сил ВСУ.

23 декабря вечером разведка штаба АТО сообщила, что российско-оккупационные войска планируют осуществить ряд провокационных обстрелов.

По данным штаба АТО, по состоянию на 18:00 24 декабря зафиксировано 23 обстрела, наибольшее количество - в зоне проведения АТО зафиксировано на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное. 

Темы: АТО Донбасс
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