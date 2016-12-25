За сутки в Донецкой области обезвредили 41 взрывоопасный предмет

365 просмотров
0
Воскресенье, 25 декабря 2016, 04:42

23 декабря на территории Донецкой области пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили 41 взрывоопасный предмет.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"Так, на территории Славянского района Донецкой области пиротехники изъяли и обезвредили 1 минометную мину калибром 120 мм, 11 артиллерийских снарядов калибром 76 мм, 9 артиллерийских снарядов калибром 75 мм, 5 гранат Ф 1, 4 гранаты РГД 33 и 9 подрывников", - говорится в сообщении.

Также на территории города Бахмут специалисты обезвредили 1 минометную мину калибром 82 мм, а на территории Красногоровки - фрагмент РПГ-7.

Темы: Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Полная тишина" в АТО: 28 обстрелов со стороны боевиков, ранен боец ВСУ 24 декабря 2016, 23:06
Разведка: боевики обстреляли Дебальцево и пригласили российские СМИ 24 декабря 2016, 15:40
Из-за обстрела боевиков Авдеевка снова осталась без воды 24 декабря 2016, 14:02
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Спасатели не находят выживших на месте падения Ту-154 – СМИ
В России упал Ту-154, на борту военные, артисты, пресса
Кононенко заметили в Вене вместе со Злочевским - журналист
Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль из-за поддержки резолюции Совбеза ООН
Все новости
30 фото

Как защитить вашу елку от кошки и собаки

Литература

Белорусские писатели о книгоиздательстве и влиянии украинской литературы