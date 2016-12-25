В России упал Ту-154, на борту военные, артисты, пресса

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Воскресенье, 25 декабря 2016, 06:36

Самолет Минобороны России Ту-154 пропал при вылете из Сочи с экранов радаров, на борту находился  91 человек.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах РФ.

Самолет не является гражданским. По предварительным данным, он должен был лететь в сирийскую Латакию.

Самолет пропал с радаров через 20 минут после вылета.

Позже стало известно, что самолет в Сочи дозаправку, туда он прибыл из подмосковного Чкаловска. 

По предварительным данным, на борту находились военный ансамбль имени Александрова и девять журналистов Первого канала и телеканала "Звезда".

Около 8:00 по Киеву, стало известно, что самолет упал в море. Найдено предполагаемое место крушения. 

Источники российских информагентств сообщают, что самолет скорее всего упал или из-за неисправности, или из-за ошибки пилота. 

Темы: Росcия
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Комментарии — 6
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IP: 93.74.27.---vlad50725.12.2016 10:27
российские эксперты предполагают, что это сделали украинцы находящиеся завербованные ИГИЛ, для ликвидации группы Киселев ТВ.
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IP: 46.118.89.---wovka25.12.2016 09:20
Яка дивна несподіванка.
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IP: 134.249.42.---робін_гудбай25.12.2016 09:12
Цікаво, де і на якому святі повинен був виступити цей Ансамбль ім. Алєксандрова?..У зв'зку з перемогою руского оружия в Алеппо?..
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IP: 31.42.122.---BRB25.12.2016 08:54
В районе падения самолета очевидцы видели летающую тарелку с Бандерой на борту
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IP: 79.171.127.---peanch25.12.2016 08:28
визитку уже нашли?
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