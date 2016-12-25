В России упал Ту-154, на борту военные, артисты, пресса

Самолет Минобороны России Ту-154 пропал при вылете из Сочи с экранов радаров, на борту находился 91 человек.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах РФ.

Самолет не является гражданским. По предварительным данным, он должен был лететь в сирийскую Латакию.

Самолет пропал с радаров через 20 минут после вылета.

Позже стало известно, что самолет в Сочи дозаправку, туда он прибыл из подмосковного Чкаловска.

По предварительным данным, на борту находились военный ансамбль имени Александрова и девять журналистов Первого канала и телеканала "Звезда".

Около 8:00 по Киеву, стало известно, что самолет упал в море. Найдено предполагаемое место крушения.

Источники российских информагентств сообщают, что самолет скорее всего упал или из-за неисправности, или из-за ошибки пилота.