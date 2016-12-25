"Перемирие" на Донбассе: Боевики открывали огонь 39 раз

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Воскресенье, 25 декабря 2016, 06:53

За прошедшие сутки, несмотря на объявленное перемирие, боевики в зоне АТО продолжают нарушать Минские договоренности.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

Всего за сутки сепаратисты открывали огонь 39 раз.

На Мариупольском направлении были обстреляны украинские позиции вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка и Водяное. По Широкино огонь вел снайпер.

На Донецком направлении позиции сил АТО были обстреляны в районе Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому огонь вели 82 миллиметровые минометы.

На Луганском направлении Троицкое и Желтое попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

Темы: АТО Донбасс
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