"Тишина" в АТО: 1 военный ранен под Авдеевкой

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Воскресенье, 25 декабря 2016, 12:58

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один из украинских военных не погиб, 1 получил ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"В результате боевых действий погибших не было, 1 военный получил ранение в районе Авдеевки", - сказал он.

"Таким образом, впервые за 6 дней мы не имеем потерь на Светлодарской дуге", - добавил Мотузяник.

Спикер Минобороны по вопросам АТО констатировал массовые нарушения режима прекращения огня со стороны противника.

"Вражеские обстрелы зафиксированы практически во всех направлениях. Однако обстановка имеет определенную тенденцию к эскалации (очевидно, к деэскалации - УП). В частности, значительно спокойнее стало в основных горячих точках района проведения АТО, в частности, Светлодарской дуге, в Авдеевский промзоне, в Широкино. Также противник значительно реже начал использовать тяжелое вооружение", - сказал Мотузяник.

По его словам, на Луганском направлении состоялся один вражеский обстрел - неподалеку н.п. Желтое. Он продолжался 25 минут.

На Донецком направлении боевики регулярно открывают огонь.

В частности, в Авдеевской промзоне 2 часа продолжалась перестрелка между силами АТО и противником, был применен миномет.

Всего на Донецком направлении за сутки зафиксировано 15 вражеских обстрелов, 2 из них с использованием тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении боевые действия ведутся на южных рубежах, участок фронта Павлополь-Широкино. Также враг стрелял в Марьинке и под Докучаевском.

Всего на Мариупольском направлении состоялось 23 вражеских обстрела. 2 из них с тяжелого вооружения.

Украинская правда

Темы: АТО
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