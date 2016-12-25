Экс-глава МИД Израиля раскритиковала Нетаньяху за отмену визита Гройсмана

Депутат кнессета Ципи Ливни (лидер партии Ха-Тнуа, Сионистский лагерь) выступила с резкой критикой отмены визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль.

Бывшая глава дипломатического ведомства впервые ясно и четко указала на несбалансированную и откровенно прокремлевскую позицию нынешнего правительства и лично его лидера Биньямина Нетаньяху, который сейчас выполняет также обязанности главы МИДа, пишет израильское издание "Курсор".

"Для чего нужно было отменять визит премьер-министра Украины в Израиль, чем это поможет нашей стране?", - цитирует издание пресс-релиз со словами Ливни.

Депутат отметила, что у Нетаньяху тесные отношения с Россией. По ее словам, Нетаньяху обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой наложить вето на антиизраильскую резолюцию Совета безопасности ООН и получил от президента России отказ.

"Совершенно справедливо, - Россия страна, с которой обязательно надо уметь строить крепкие отношения", - отмечает Ливни.

"Но при этом каждый раз в международных организациях Россия голосует против Израиля. Так произошло и в этот раз. И что делает Нетаньяху? Отменяет запланированный на эту неделю визит премьер-министра Украины в Израиль", - сказала она.

"Это означает, что за антиизраильское голосование в СБ ООН Нетаньяху планирует испортить отношения и с Россией? Со всеми странами, которые голосовали против Израиля? Или же он показывает силу лишь против тех, кто ему кажется слабым?", - отметила депутат кнессета.

По ее мнению, такими действиями Нетаньяху снова проявляет беспомощность.

"Он не контролирует ситуацию, не понимает эффективность и пользу для Израиля своих реакций", - считает Ливни.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита Гройсмана в Израиль, который планировался на 27-28 декабря.

Отмена связана с ситуацией вокруг голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона сразу достаточно негативно отреагировала на результаты этого голосования, в том числе в израильских СМИ распространяется немало критики в адрес позиции Украины в данной ситуации.

Украинская правда