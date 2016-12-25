Аваков хочет рассмотреть отменен визит Гройсмана на Кабмине

14234 просмотра
2
Воскресенье, 25 декабря 2016, 16:04

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что считает нужным рассмотреть голосование Украины в Совбезе ООН по резолюции относительно Израиля на заседании Кабмина.

Об этом министр заявил 25 декабря.

"Голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и необдуманным. Этот факт необходимо рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина", - отметил Аваков.

В свою очередь нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал последние события в отношениях Украины с Израилем "дипломатической диверсией" и отметил, что из-за голосования в Совбезе ООН "национальным интересам Украины нанесен большой ущерб, который надо будет долго устранять".

 

Как известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита главы украинского правительства Владимира Гройсмана в Израиль. Таким образом выражен протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Представитель премьера Дмитрий Столярчук сообщил, что Владимир Гройсман перенес визит в Израиль на неопределенный срок.

Украинская правда 

Темы: Гройсман Израиль Аваков Кабинет министров
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Экс-глава МИД Израиля раскритиковала Нетаньяху за отмену визита Гройсмана 25 декабря 2016, 14:23
У Гройсмана говорят, что визит в Израиль перенесен 25 декабря 2016, 12:34
Гройсман "с пониманием" отнесся к отмене его визита в Израиль 25 декабря 2016, 02:20
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.55.---ЦЮК25.12.2016 16:43
А може Авакову треба зосередитись на проблемах МВС! Чого він лізе в політику? Чи може запасний аеродром заздалегідь підшуковує?
ОтветитьС цитатой
IP: 213.111.84.---kilovka25.12.2016 16:37
Складна ситуація з цією резолюцією Совбеза, але відразу видно хто любить Ізраїль.
Вони, до речі, нас так не люблять, як їх Ляшко і Аваков.
А то що Ізраїль підтрима резолюцію по Криму, так там і без його голосу все було зрозуміло.
А так Ізраїль і нашім(Україна) і вашім(Росія) постійно.
А діпломати, як і політики постійно брешуть.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Боевики продолжают обстрелы сил АТО, несмотря на полную "тишину"
Движение метро в Киеве восстановлено. На месте пожара обнаружено тело
Нетаньяху вызвал послов 9 стран из-за резолюции СБ ООН – СМИ
Из-за пожара на Лесном массиве закрыли 2 станции метро
Все новости
Интервью

Ульяна Супрун: До июля украинцы должны найти своего врача

Be Very Special

Георгий Сагитов о том, почему его первой татуировкой стал штрих-код пива