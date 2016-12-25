Аваков хочет рассмотреть отменен визит Гройсмана на Кабмине

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что считает нужным рассмотреть голосование Украины в Совбезе ООН по резолюции относительно Израиля на заседании Кабмина.

Об этом министр заявил 25 декабря.

"Голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и необдуманным. Этот факт необходимо рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина", - отметил Аваков.

В свою очередь нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал последние события в отношениях Украины с Израилем "дипломатической диверсией" и отметил, что из-за голосования в Совбезе ООН "национальным интересам Украины нанесен большой ущерб, который надо будет долго устранять".

Как известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита главы украинского правительства Владимира Гройсмана в Израиль. Таким образом выражен протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Представитель премьера Дмитрий Столярчук сообщил, что Владимир Гройсман перенес визит в Израиль на неопределенный срок.

Украинская правда