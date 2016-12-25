Ельченко: Израильские поселения на палестинских территориях противоречат международному праву

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Воскресенье, 25 декабря 2016, 16:30

Израильские поселения на палестинских территориях, от строительства которых призвали отказаться в резолюции Совбеза ООН, противоречат международному праву.

Об этом 25 декабря заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", - отметил постпред Украины.

Ранее Ельченко назвал "эмоциями" отмену Израилем визита главы украинского правительства Владимира Гройсмана из-за голоса Украины за резолюцию о незаконности израильских поселений и призвал "прекратить дискуссию на израильскую тему".

Как известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита Гройсмана в Израиль. Таким образом выражен протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Представитель премьера Дмитрий Столярчук сообщил, что Владимир Гройсман перенес визит в Израиль на неопределенный срок.

Украинская правда 

Темы: Израиль ООН Гройсман
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Комментарии — 5
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IP: 82.207.17.---робін_гудбай25.12.2016 18:35
Після війни Ліга Націй иділила на території Палестини для утворення самостійної держави Ізраїль..Зараз корінне населення палестини скоро буде загнано на своїй історичній території в резервації..Як індіанці в США..
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IP: 93.74.59.---RX25.12.2016 18:34
Такой правильный и не на Светлодарской дуге. А коментарий дал, как будто у него Лавров министр.
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IP: 176.104.191.---Oleksa Piddubniak25.12.2016 17:38
Раз суперечать міжнародному праву, то пан Єльченко вчинив правильно.
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IP: 176.32.15.---vpc25.12.2016 17:32
Нищебродные США могут крутить, как собака хвостом, воздержавшись при голосовании, а правильная и принципиальная богатая Украина конечно же нет. Дебил.
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IP: 93.75.36.---formalin25.12.2016 17:20
Не можна порівнювати з окупацією Криму: бо ізраїльські поселення знаходяться у межах території держави Ізраїль, хоч і на палестинській території, а Крим для Раші - це територія іншої держави. Крім того, палестинська автономія утворена відносно недавно, а євреї подекуди почали селитися в її межах набагато раніше: то що, належить їх виганяти??
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