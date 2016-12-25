Грицак о визите Порошенко в СБУ среди ночи: У нас вкусный кофе

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Воскресенье, 25 декабря 2016, 20:41

Глава СБУ Василий Грицак рассказал о визите президента Петра Порошенко в СБУ в ночь на 22 декабря.

Об этом Грицак сообщил 25 декабря в эфире телеканала "112 Украина".

"Во-первых, у нас очень вкусный кофе. С другой стороны, почему президент не может заехать в СБУ ... Приехал неожиданно, посмотрел, как работает Служба безопасности, проверил караулы ... Я сам не знал об этом (о визите). Кстати наши караулы в этой ситуации не лучшим образом сработали, за это меня президент покритиковал", - отметил Грицак.

Он добавил, что "возникла неотложная потребность пообщаться, а президент проезжал мимо СБУ, вот и заехал".

Как известно, в ночь на 22 декабря кортеж президента Украины заметили у ворот здания Службы безопасности Украины на ул.Владимирской в Киеве. Также там была замечена машина, которой пользуется депутат от фракции БПП и бизнес-партнер президента Игорь Кононенко.

Темы: СБУ Порошенко Грицак
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Комментарии — 2
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IP: 174.118.70.---smartmen25.12.2016 23:20
Грицак - повний ідійот, якщо про каву меле.
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IP: 93.171.65.---Balabanoff25.12.2016 21:07
Не президенська то справа караули СБУ перевіряти - ще підстрелять нівроку.
А що у Грицака приватна кавярня в СБУ - то новина.
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