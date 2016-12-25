В экс-правлении "Приватбанка" уверяют: выведенные миллиарды - миф

Экс-первый заместитель председателя правления "Приватбанка" Олег Гороховский отрицает вывод средств из банка перед введением в него временной администрации.

Об этом Гороховский заявил 25 декабря в эфире телеканала "1 + 1".

"В современном мире ничто невозможно никуда вывести - об этом бы все знали, это бы все видели и так далее. Их - выведенных мифических миллиардов - не существует", - заявил он.

Также Гороховский заверил, что Национальный банк Украины знает о том, что средства не выводились.

Как известно, ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что перед введением в "Приватбанк" временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн.

По ее словам, Национальный банк в обращении к правительству о национализации Приватбанка предлагал списать пассивы связанных лиц на 32 млрд грн, однако Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось списать 29,4 млрд грн.

Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка" вечером 18 декабря.

Читайте больше о национализации Приватбанка в материале "Как спасали Приватбанк, и что происходило за кулисами".