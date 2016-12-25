МИД объяснил, почему Украина поддержала резолюцию ООН об Израиле и Палестине

Определяющим при формировании позиции Украины относительно израильско-палестинского конфликта является последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном вечером 25 декабря, относительно позиции делегации Украины во время рассмотрения резолюции СБ ООН №2334 о положении на Ближнем Востоке.

"В течение многих лет Украина занимает последовательную и сбалансированную позицию по израильско-палестинскому конфликту. Мы выступаем за мирное сосуществование двух независимых государств - Израиля и Палестины. Урегулирование конфликта должно происходить исключительно мирными средствами", - говорится в заявлении.

"Украина ... неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву. Мы также осуждаем насилие и подстрекательство к нему со стороны палестинской стороны", - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что текст резолюции является сбалансированным: "она призывает к принятию необходимых для мирного урегулирования шагов как со стороны израильской, так и палестинской стороны - Израиль должен прекратить поселенческую деятельность, а палестинские власти - принять эффективные меры борьбы с терроризмом".

При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что украинские-израильские отношения "основаны на взаимном уважении и общности интересов" и выразили уверенность, что "активная и эмоциональная внутриполитическая дискуссия в Израиле" не помешает этим отношениям.