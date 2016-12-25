МИД объяснил, почему Украина поддержала резолюцию ООН об Израиле и Палестине

6846 просмотров
4
Воскресенье, 25 декабря 2016, 22:58

Определяющим при формировании позиции Украины относительно израильско-палестинского конфликта является последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном вечером 25 декабря, относительно позиции делегации Украины во время рассмотрения резолюции СБ ООН №2334 о положении на Ближнем Востоке. 

"В течение многих лет Украина занимает последовательную и сбалансированную позицию по израильско-палестинскому конфликту. Мы выступаем за мирное сосуществование двух независимых государств - Израиля и Палестины. Урегулирование конфликта должно происходить исключительно мирными средствами", - говорится в заявлении.

"Украина ... неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву. Мы также осуждаем насилие и подстрекательство к нему со стороны палестинской стороны", - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что текст резолюции является сбалансированным: "она призывает к принятию необходимых для мирного урегулирования шагов как со стороны израильской, так и палестинской стороны - Израиль должен прекратить поселенческую деятельность, а палестинские власти - принять эффективные меры борьбы с терроризмом".

При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что украинские-израильские отношения "основаны на взаимном уважении и общности интересов" и выразили уверенность, что "активная и эмоциональная внутриполитическая дискуссия в Израиле" не помешает этим отношениям.

Темы: Израиль ООН МИД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман призывает не драматизировать ситуацию с его визитом в Израиль 25 декабря 2016, 17:09
Ельченко: Израильские поселения на палестинских территориях противоречат международному праву 25 декабря 2016, 16:30
Аваков хочет рассмотреть голосование в Совбезе ООН по Израилю на заседании КМУ 25 декабря 2016, 16:04
powered by lun.ua
Комментарии — 4
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 107.192.73.---Gigun26.12.2016 00:46
nuchuzhyj:
Україна визнала Палестину у листопаді 1988ого ще будучи у складі СРСР.
ОтветитьС цитатой
IP: 95.223.63.---nuchuzhyj26.12.2016 00:18
"Ми виступаємо за мирне співіснування двох незалежних держав - Ізраїлю і Палестини."
А я і не чув, що Україна визнала якусь іншу державність окрім Ізраіля на географічній території колишньої Палестини. Я щось пропустив?
Коли Україна визнала існування та незалежність "держави Палестини"? Якщо таке було, то тоді це зовсім інша історія.
ОтветитьС цитатой
IP: 93.74.27.---vlad50725.12.2016 23:30
В. Ельченко поступил абсолютно правильно, если учитывать позицию Израиля во внешнеполитической ситуации в Украине и возле ее границ.
ОтветитьС цитатой
IP: 195.242.80.---val mashtak 25.12.2016 23:18
Помимо Украины за принятие этой резолюции СБ ООН проголосовали - Великобритания, КНР, Франция, РФ, Япония, Испания, Ангола, Египет, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Уругвай и Венесуэла… Интересно, Израиль и с ними намерен отношения портить? Или только с Украиной? Если нет, то кто следующий? Китай, Япония или может быть РФ, на худой конец? А может быть пан Нетаньяху решил в такой хитрый способ побыстрее сделать былью прогноз госсекретаря США в администрации Никсона и Форда Генри Киссинджера, заявившего еще в 2012 году, что “через 10 лет Израиля не будет”?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Лютый возглавил полицию Черкасской области - СМИ
Боевики продолжают обстрелы сил АТО, несмотря на полную "тишину"
Движение метро в Киеве восстановлено. На месте пожара обнаружено тело
Нетаньяху вызвал послов 9 стран из-за резолюции СБ ООН – СМИ
Все новости
Афиша на 23-25 декабря

Bone Idle Party, кино, лекции, подарки

Новый год

Дарт Вейдер и мальчики-каратели. Какие костюмы украинцы ищут на Новый год