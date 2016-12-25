Версия теракта на борту Ту-154 не является основной - росСМИ

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Воскресенье, 25 декабря 2016, 23:47

Версия теракта при расследовании катастрофы самолета Ту-154, который упал в Черное море возле Сочи, не рассматривается как основная.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах.

По данным источника, самолет вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно осматривали и проверялись.

"Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", - пояснил собеседник.

Также он отметил, что по прилету в Адлер самолет был взят под охрану, а на борт заходили только два пограничника и один таможенник, из самолета выходил только штурман для контроля заправки.

"Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом", - добавил он.

"На данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную", - подытожил собеседник.

Темы: Росcия авиа катастрофы
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IP: 88.27.143.---Volodya Smolyak26.12.2016 01:42
Основна версія - Божа кара..
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