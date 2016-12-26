Директора сгоревшего рынка у "Лесной" вызвали на допрос

212 просмотров
0
Понедельник, 26 декабря 2016, 01:09

По факту пожара на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве следственным отделом внесены сведения в единый реестр досудебных расследований, директора рынка вызван на допрос.

Об этом сообщил Александр Косовский - начальник Деснянского управления полиции Киева в эфире Громадського.

 "Следственным отделом внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей", - сказал он.

Кроме того Косовский отметил, после допроса директора у следователя будет установлено, на каких основаниях рынок функционировал.

"Общались с директором рынка. На завтра на 9:00 данное лицо будет на допросе у следователя со всеми необходимыми документами на право предпринимательской деятельности. Следственный отдел определит, на каких основаниях функционировал рынок", - сообщил начальник Десняннського управления полиции.

По его словам, указанная статья по делу предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

В свою очередь Светлана Водолага, пресс-секретарь главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, сообщила, что рынок не проверялся с 2014 года из-за моратория на проверки.

"Рынок проверялся последний раз в 2014 году. Мы не могли проверять объект в связи с мораторием на проверки, ведь хозяин рынка находится на упрощенной системе налогообложения", - сказала она.

По ее словам, причинами пожара занимаются правоохранительные органы. После проведения экспертиз будет установлена точная причина пожара. Правоохранители рассматривают различные версии пожара от умышленного поджога до нарушения правил пожарной безопасности.

Как известно, возгорание в торговых рядах секонд-хенда возникло 25 декабря в 11:41. Во время тушения пожара и разбора сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело женщины.

Темы: Киев полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Пожар возле Лесной ликвидировали 25 декабря 2016, 17:28
Движение метро в Киеве восстановлено. На месте пожара обнаружено тело 25 декабря 2016, 15:16
На метро Лесная значительные повреждения - спикер Метрополитена 25 декабря 2016, 13:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Лютый возглавил полицию Черкасской области - СМИ
Боевики продолжают обстрелы сил АТО, несмотря на полную "тишину"
Движение метро в Киеве восстановлено. На месте пожара обнаружено тело
Нетаньяху вызвал послов 9 стран из-за резолюции СБ ООН – СМИ
Все новости
Афиша на 23-25 декабря

Bone Idle Party, кино, лекции, подарки

Новый год

Дарт Вейдер и мальчики-каратели. Какие костюмы украинцы ищут на Новый год