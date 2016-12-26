Израильский министр: Еврейских поселений будет еще больше

Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт призвал в качестве ответа на резолюцию Совбеза ООН продолжить практику аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.

Об этом пишет DW.com.

"Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии (территорий на Западном берегу Иордана)", - заявил он, согласно сообщению своей пресс-службы.

Нафтали Беннетт является председателем правой национально-религиозной партии "Байт Йехуди" ("Еврейский дом").

"Ни один народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране", - заявил Беннетт, назвав Иерусалим вечной столицей Израиля. Он подчеркнул, что резолюция Совбеза ООН окажется в "мусорном ведре истории".

Ранее правительство Израиля отказалось выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую 23 декабря и касающуюся строительства еврейских поселений на палестинских территориях. С таким заявлением выступил кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поздно вечером 23 декабря. В сообщении правительства голосование в Совбезе названо "позорным".

Особенно резко израильские власти высказались по поводу решения США, которые, обладая правом вето в Совбезе, не заблокировали резолюцию. "Администрация Обамы не только не смогла защитить Израиль от одержимости ООН, но еще и вступила в сговор с ООН за спиной Израиля", - говорится в заявлении правительства Нетаньяху.

Теперь местные власти надеются на изменение политики Вашингтона с приходом нового президента Дональда Трампа.

Как сообщалось, Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие контакты с чиновниками из 12 стран, в том числе из Украины, в связи с голосованием в Совбезе ООН.

Нетаньяху также объявил об отмене официального визита Гройсмана в Израиль. Таким образом выражен протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН.

Как пояснили в МИД Украины, определяющим при формировании позиции Украины относительно израильско-палестинского конфликта является последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами.