Израильский министр: Еврейских поселений будет еще больше

2723 просмотра
0
Понедельник, 26 декабря 2016, 03:31

Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт призвал в качестве ответа на резолюцию Совбеза ООН продолжить практику аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.

Об этом пишет DW.com.

"Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии (территорий на Западном берегу Иордана)", - заявил он, согласно сообщению своей пресс-службы.

Нафтали Беннетт является председателем правой национально-религиозной партии "Байт Йехуди" ("Еврейский дом").

"Ни один народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране", - заявил Беннетт, назвав Иерусалим вечной столицей Израиля. Он подчеркнул, что резолюция Совбеза ООН окажется в "мусорном ведре истории".

Ранее правительство Израиля отказалось выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую 23 декабря и касающуюся строительства еврейских поселений на палестинских территориях. С таким заявлением выступил кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поздно вечером 23 декабря. В сообщении правительства голосование в Совбезе названо "позорным".

Особенно резко израильские власти высказались по поводу решения США, которые, обладая правом вето в Совбезе, не заблокировали резолюцию. "Администрация Обамы не только не смогла защитить Израиль от одержимости ООН, но еще и вступила в сговор с ООН за спиной Израиля", - говорится в заявлении правительства Нетаньяху.

Теперь местные власти надеются на изменение политики Вашингтона с приходом нового президента Дональда Трампа.

Как сообщалось, Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие контакты с чиновниками из 12 стран, в том числе из Украины, в связи с голосованием в Совбезе ООН.

Нетаньяху также объявил об отмене официального визита Гройсмана в Израиль. Таким образом выражен протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН.

Как пояснили в МИД Украины, определяющим при формировании позиции Украины относительно израильско-палестинского конфликта является последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами.

Темы: Израиль ООН
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СМИ: Нетаньяху распорядился свести к минимуму контакты с Украиной 26 декабря 2016, 00:46
МИД объяснил, почему Украина поддержала резолюцию ООН об Израиле и Палестине 25 декабря 2016, 22:58
Гройсман призывает не драматизировать ситуацию с его визитом в Израиль 25 декабря 2016, 17:09
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Лютый возглавил полицию Черкасской области - СМИ
Боевики продолжают обстрелы сил АТО, несмотря на полную "тишину"
Движение метро в Киеве восстановлено. На месте пожара обнаружено тело
Нетаньяху вызвал послов 9 стран из-за резолюции СБ ООН – СМИ
Все новости
Дима Борисов

Сейчас в мировые тренды вышла грузинская кухня, следующей будет украинская

Музыка

10 самых громких украинских альбомов года