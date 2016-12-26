У КНДР могут появиться ядерные ракеты способные достичь США - СМИ

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Понедельник, 26 декабря 2016, 06:18

В Северной Корее (КНДР), вероятно, смогли обеспечить технологию миниатюризации ядерных боеголовок баллистических ракет, способных долететь до территории США.

Об этом говорится в докладе Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи, пишет Yonhap.

Согласно этим данным, КНДР сможет разработать межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь территории США, к 2020 году.

"Серьезность ядерной программы Северной Кореи заключается в быстром росте количества боеголовок, а также в их миниатюризации и диверсификации. КНДР, по оценкам, смогла разработать ядерные боеголовки наравне с усилением ядерного оружия в ходе четвертого и пятого ядерных испытаний", - говорится в отчете .

Примечательно, что силу взрыва пятого ядерного испытания КНДР, которое состоялось 9 сентября, оценивается в 10-20 килотонн, в сравнении с 7,9 килотонн в третьем испытании и 6 килотонн в четвертом.

"Из 8 ракетных испытаний КНДР, которые произошли в этом году, все за исключением шестого, закончились неудачей. В шестом испытании ракета Мусудан поднялась вверх на 1000 км, а вернувшись в атмосферу пролетела еще 400 км ", - отмечается в докладе.

Исходя из изложенного, в Южной Корее заявили, что развертывание ядерной программы КНДР теперь вопрос времени, а не технологии. Учитывая возможности КНДР, корейские подводные лодки, военные базы США не только в Южной Корее, но и в Японии окажутся под угрозой.

Темы: КНДР Южная Корея ядерное оружие США
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