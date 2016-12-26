Минобороны РФ: потерпевший крушение Ту-154 был технически исправен

Самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем, был технически исправен.

Об этом заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов, передает русская служба BBC.

"Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", - сказал Байнетов. Он также подчеркнул, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.

Как сообщалось, версия теракта при расследовании катастрофы самолета Ту-154, который упал в Черное море возле Сочи, не рассматривается как основная.

Как известно, самолет Минобороны РФ пропал с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, в т.ч. журналисты телеканалов "Первый", "НТВ" и "Звезда". Также на борту были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Кроме них в самолете также находилась исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, известная своими отрицаниями присутствия российских войск в Донбассе.